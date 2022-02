Spanyolországban kezd új életet Varga Irén, ilyen munkát szerzett

Mahiana Roszallo, polgári nevén Varga Irén pár napja sokakat meglepő bejelentést tett: Magyarországról egy időre Spanyolországba teszi át a székhelyét. Most pedig honlapján azt is elárulta: már munka is várja odakint, ráadásul egy új oldaláról mutatkozhat be a zenei- és gasztroantitalentum, ugyanis

odakint takarítónőként fog dolgozni.

Természetesen a külföldi kiruccanásról a hazai rajongók sem maradnak majd le, Irén kalandozásiról ugyanis YouTube-sorozat készül. Arra persze kíváncsiak lennénk, mennyire nézi majd jó szemmel a hotel vezetősége, ahol munkát kapott, ha több figyelmet fordít a bejelentkezésekre, mint a tiszta lepedőkre.

Spanyolországban egyébként első körben hat napot tervez eltölteni Varga Irén, hozzátéve: nem kizárt, hogy tovább marad, azonban az sem, hogy továbbáll, a végcél ugyanis New York.