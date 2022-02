Vajon milyen szálak fűzik Berki Krisztiánt Kulcsár Edinához?

Kitalálni is nehéz szövevényesebb forgatókönyvet, mint amilyen jelenleg Kulcsár Edináról szól. Van itt minden: törekvés a házassága megmentésére, majd hangos szakítás, és annak bejelentése után csakhamar egy minden eddiginél elsöprőbb szerelem kiderülése. De talán nem is kell csodálkozni ezen, hiszen az egykori szépségkirálynő és a – hamarosan vélhetően csak volt – férje kitárulkoztak a nagyvilágnak, a közösségi oldalaikon megszámlálhatatlanul sok közös posztban avatták be a nyilvánosságot az életük minden szegmensébe, arról nem is beszélve, hogy sok televízióműsorban jelentek meg párként. Ezekben az elcsípett jelenetekben mindenki kaphatott egy kis szeletet abból, hogy milyen típusú emberek ők ketten, az olaszos vehemenciájukat sem rejtették véka alá.

Ráadásul többen emlegetik együtt Kulcsár Edina és Berki Krisztián nevét. Vajon igazak a pletykák? Ennek járt utána a hot! magazin. A szerdán megjelenő lapszámban ráadásul az egyik érintett is megszólal, hogy beszéljen a szóbeszédről...

