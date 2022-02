Új munkája van Oláh Gergőnek

Megviselte az elmúlt két év az énekest, mivel a koronavírus miatt sorra mondták le az ő fellépéseit is, de mindig is próbált több lábon állni, hogy a családja anyagilag is biztonságban legyen.

Most pedig nagy hírt jelentett be Oláh Gergő közösségi oldalán, motivációs tréner lett egy iskolában Pétervásárán.

Azt írta, már december óta a Gandhi Gimnázium tanári karát erősíti.

„Járom az iskolákat, motiválom a srácokat, hogy jó irányba menjenek és szeretettel ajánlom nekik a Gandhi Gimnáziumot a továbbtanulásra! Nagyon élvezem és hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom!” – írta az énekes.