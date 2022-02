Rúzsa Magdi akár már hétvégén elhagyhatja a kórházat

Ikerterhességek esetében különös figyelmet fordítanak az orvosok a kismamára és a születendő babákra. Gyakori orvosi vizsgálatok során bizonyosodtak meg a kicsik fejlődéséről és az édesanya állapotáról.

Mivel minden ikerterhesség automatikusan veszélyeztetett terhességnek minősül, ezért Rúzsa Magdi esetében a gyerekek születése gondos tervezést igényelt. Az énekesnő a várandóssága első szakaszában tudta, hogy az orvosai császármetszéssel segítik majd világra a babákat, ahogyan azt is, hogy ebben az esetben a terhesség időtartama lerövidül. Az ikerterhességek 30 százalékánál koraszülésre kell számítani, három baba esetében pedig borítékolható, hogy a picik a 37. hét előtt jönnek világra. Emiatt az énekesnő hetekkel ezelőtt befeküdt a kórházba, s már újévet is ott köszöntötte.

A boldog kismamának maga Orbán Viktor is gratulált a Facebook-oldalán Fotó: Facebook

Néhány hónappal ezelőtt elárulta: egy kislányt és két kisfiút hord a szíve alatt, akiknek a férjével közösen gyönyörű nevet választottak. Lujza, Keve és Zalán kedd reggel látták meg a napvilágot, a hírt a boldog édesanya egy fotó kíséretében osztotta meg a rajongóival. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor hagyhatják el a kórházat, hiszen az ő esetükben ezt több tényező is befolyásolja.

A császármetszéssel szülő édesanyákat általában hosszabb ideig tartják megfigyelés alatt az orvosok. A járványhelyzet miatt sem javasolt a hosszas kórházi tartózkodás, de van néhány feltétel, aminek teljesülnie kell. Többek között a babák egészségi állapota, súlya is meghatározza, hogy mikor mehetnek haza: a csecsemőknek el kell érniük a 2500 gramm súlyt. Emellett kritérium, hogy az édesanya varratai is a megfelelő ütemben gyógyuljanak, valamint, hogy mindent fortélyt megtanuljon, ami a picik otthoni ellátásához szükséges.

A Bors utánajárt annak, hogy az általános kórházi protokoll szerint a császármetszéssel szülőket akár már két nap után is hazaengedhetik, így az énekesnőt és a babákat akár már hétvégén is az otthonukba bocsáthatják. Hamarosan végre együtt lehet a család, hiszen az apuka csak szigorú szabályozás mellett mehet be a kórházba.