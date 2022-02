Óriási titkot árult el családjáról Dundika

Amellett, hogy szinte kicsattan a boldogságtól Majka felesége, furcsa titkot is elárult legutóbbi Instagram posztjában – szúrta ki a BlikkRúzs.

Ezen fiával, Mariánnal szerepelnek, és talán ki lehet jelenteni, sosem volt még ilyen gyönyörű Dundika, szinte sugárzik a fotójukról a boldogság. Emellett egy különös, spirituális egyezésről is lerántotta a leplet, miszerint fia születési számai telis-tele vannak az úgynevezett mesterszámmal.

„Aki kicsit is spirituális, annak jó hír, hogy alig több, mint 200 év múlva komoly energiák járhatják át testét. Na jó, annyit nem kell várni, igaz ez a mai napra is: 2022.02.22. Ez 6 db egyforma számjegy, pont úgy, mint a 2011.11.11 legutóbb. Emlékeztek valami nagy eseményre ezen a napon? Én igen! Megszületett Marián! /11 óra 11 perckor/”– írta, elárulva azt is, hogy bár racionálisnak tartja magát, mégis van benne egyfajta természetfeletti érzése.

Nem is csoda, a számmisztikában ugyanis a 11-es úgynevezett mesterszám, különös jelentősége van.

Ha a 11-es kapcsolódik egy ember életéhez, akkor az illetőnek megvan az a képessége, hogy megvilágítson más embereket. Rendelkezik azzal a szokatlan energiával és intuícióval, ami inspiráció forrás másoknak. Emellett sokszor tűnhet úgy, hogy ő maga a kapcsolat a tudatos és tudatalatti világ közt. Magas szintű intuíciói miatt akár lelki információk áramlását is elő tudja idézni. Sok feltaláló, művész, vezér és próféta született a 11-es szám hatása alatt.