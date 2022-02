Kiderült: ezért nem helyezték még végső nyugalomra Kóbor Jánost

A decemberben elhunyt Kóbor János hamvai a Balatonba és a bazilikába kerülnek hamarosan.

– Folyamatosan keresnek, sőt, olykor már számonkérnek a rajongók, hogy mikor lesz Mecky igazi búcsúztatása – mondta a Blikk-nek Trunkos András, az Omega menedzsere. – Érthető a kíváncsiság, mert a fájdalom bennük és valamennyiünkben nem csitul. Úgy vagyunk vele, hogy talán valamiféle megnyugvást hozhat a gyászszertartás. Meckyt elengedni szinte lehetetlenség, de az élet megköveteli a magáét: búcsúznunk kell tőle. Ez február végéig megtörténik majd.

A menedzser elmondta, az adminisztráció miatt kell erre ennyit várni.

Zsóka meglehetősen rossz lelkiállapotban van, és akkor finoman fogalmaztam. Próbál erősnek tűnni, már csak a gyönyörű lányuk, Léna miatt is, de ez embert próbáló időszak számára is. Segítünk, ahogy tudunk, éppen ezért én intézem mindkét gyászszertartás engedélyeit. Merthogy lesz egy szórás a Balatonnál, Mecky hamvainak egy része oda kerül. Másik része pedig a bazilikába. Méltó helyre. A balatoni ceremóniához már megvan az összes engedély, és napokon belül a bazilikával kapcsolatban is ezt mondhatom – ígérte a menedzser.

Addig a hamvak egy elkülönített szekrényben vannak elhelyezve. Hangsúlyozta, mindkét búcsúztatón csak a család lesz ott.