Nagy Ő Laura mindent bevallott: Elárulta, megjátszották-e a műsort

Tóth Dávid és Laura szerelme nem állta ki az idő próbáját a Nagy Ő című műsor után, és két hónap után szakítottak. A fiatal lány már egy másik férfi oldalán boldog. Laura nem rég azt is elmondta, hogy a titokzatos új párját szintén Dávidnak hívják.

A szépség gyakran kommunikál követőivel Instagram-oldalán, a minap ezt egy igaz-hamis játék keretein belül tette meg. Laura arra kérte rajongóit, hogy küldjenek neki egy állítást, amiről ő elárulja, hogy valóban úgy van, vagy egyáltalán nem igaz.

Ennek során a szerelmes lány elárulta többek között azt is, hogy 6 évnyi külföldi élet, és a rengeteg utazás ellenére szeret Budapesten élni, de az is kiderült, hogy szívesen elvállalná a Dancing with the Stars következő évadában való részvételt, köszönhetően táncos múltjának és szenvedélyének.

Fotó: instagram.com/laura_szalai

Laurát a Nagy Ő forgatásával kapcsolatban is többen kérdezték, mire kendőzetlenül elárulta, hogy a képernyőn látott történések teljes mértékben megfelelnek a valóságnak, minden perce igaz volt, és semmit sem játszottak meg a szereplők. Sőt, az is kiderült, hogy a forgatás alatt nem vették el a lányoktól a telefonjaikat, és habár nem mindig volt idejük rá, használhatták a kütyüket.