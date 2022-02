Nádai Anikó vigasztalja szakítása után Horváth Grétát

Nehéz időszakon megy keresztül válása miatt Horváth Gréta, aki a történtek ellenére is próbál erős maradni. Nem is tehet mást, hiszen van egy csodálatos kisfia, akit minden rossztól és fájdalomtól szeretne megóvni. A csinos édesanya a Borsnak mesélte el, hogy a múltat végleg lezárta, igyekszik a jövőbe tekinteni, és ha vannak is nehezebb pillanatai, a szerettei, barátai mindig mellette állnak.

– Nádai Anikó látogatott meg a hétvégén. Mi nagyon régóta vagyunk barátnők. Sok mindenen keresztül mentünk együtt. Kiönthetjük egymásnak a lelkünket és ezáltal kicsit megkönnyebbülhetünk – kezdte Gréta, aki a búslakodás helyett inkább munkával tölti az időt.

– Szeretnék új dolgokat magam köré építeni. A kisfiamat és magamat fókuszba helyezni. Közösen találtuk ki az új bútorokat, dekorációkat. Látta, hogy miket rendelek. Filip nagyon jól érzi magát és folyamatosan dicsér, hogy szép és büszke rám, ami anyaként rettenetesen jó érzés – mondta.

Bár Gréta nem kívánt nyilatkozni arról, hogy lelkileg hogyan érzi magát, azt elárulta, hogy fizikailag jobban van, mint valaha. Életmódváltásának köszönhetően látványosan átalakult a teste, végre jól érzi magát a bőrében.

– Még nem álltam rá a mérlegre, de közelítek a célomhoz. A 20-as éveim elején lévő súlyomat szeretném visszakapni és azt a Grétát! Ez melós nagyon, de menni fog. Időközben megküzdöttem a cukorbetegséggel is, de mindenre odafigyelek. Csak tojást, húst és zöldséget eszem, nincs kivétel. Gyorsan leszögezném, hogy nem éhezem! Az életmódváltásnak köszönhetően a közérzetem is százmilliószor jobb lett. Főleg, hogy elmúltak a panaszok: a szédülés, a hányinger és a vizesedés is, ami nekem nagy ellenségem volt. Szóval fizikailag tök jól érzem magam – mondta el.