Megszólalt a Borsnak Damu Roland börtönben ülő barátja: ezt mondta a színészről

Damu Roland 2021. december 27-én távozott az élők sorából. A családtagjai az elmúlt időszakban több alkalommal is egymásnak feszültek, valóságos harc alakult ki közöttük, mivel a temetés körüli kérdésekben sem értettek egyet. Most, 57 nappal a halála után végre örök nyugalomra helyezik a Jóban Rosszban egykori színészét, bár nem úgy, ahogyan azt a végakaratában meghatározta. Az utolsó útjára éppen azok nem kísérhetik el, akik a legközelebb álltak a szívéhez. Köztük van Tóth Ádám is, a Budapesti Showszínház igazgatója és egyben a színész jó barátja volt, aki a Borsnak kettejük kapcsolatáról mesélt, valamint azt is elárulta: Roland megérezte a saját halálának közeledtét.

