Kulcsár Edina vallomása: így viselik a gyerekek a válást

Kulcsár Edina férje, Szabó András Csuti maga is elvált szülők gyermeke, ezért a válás volt az utolsó lehetőség, ami megfordult a fejükben, hiszen Medoxot és Ninát szerették volna egy boldog családba felnevelni, de a dolgok másképp alakultak. Edina nem rég elárulta, hogy közös lesz a felügyelet, hiszen ahogy ő is, úgy Csuti is ragaszkodik a gyerekekhez, és a kicsiknek is szükségük van az apukájukra.

Edina egy követője kérdésére mesélte el, hogy viselik a válást a gyerekek.

Továbbra is nagyon boldog gyerekek és maximálisan kiegyensúlyozottak! Minden tőlünk telhetőt megteszünk és meg is fogunk, hogy ebből ne érezzenek túl sokat. Eddig minden bizonnyal sikerrel jártunk és szerintem a nehezén már túl is vagyunk - írta Edina.