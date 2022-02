Kulcsár Edina és Csuti döntött a gyerekekről

Fontos döntéseket hozott meg a gyerekekkel kapcsolatban Kulcsár Edina és Szabó András Csuti. Mint ismert, a sztárpár január közepén jelentette be, hogy véget ért a házasságuk. Egyetlen dologban azonban azóta is egyetértenek, és ezt folyamatosan hangoztatják is: a gyerekeik a legfontosabbak számukra.

A korábbi szépségkirálynő most Instagram-oldalán indított kérdezz-felelekben árulta el a követőinek, milyen döntést hoztak Ninával és Medoxszal kapcsolatban.

A gyerekek 1 héten 4 napot velem vannak, 3 napot az apukájukkal, vagy éppen ebből 1-et a mamákkal! – írta Edina.

Mi ezt megbeszéltük egymással és továbbra is a gyerekek érdekeit vesszük figyelembe. És mérhetetlenül boldog vagyok, hogy Csuti ebben partner.

Hozzátette, Csuti napjain is nyilván kiveszi a részét, hiszen Nina nem jár bölcsibe és mivel Csuti dolgozik, így az oviban is „segít”, bár ez inkább egy magától értetődő dolog. Szóval nagyon sokat tud a gyerekekkel lenni.

Külön-külön vagyunk a gyerekekkel mindketten. Biztos lesz majd a jövőben olyan, amikor közös programokat szervezünk nekik, mert a helyzettől függetlenül szeretnénk példát mutatni nekik – fogalmazott Edina.