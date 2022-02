Az örökbefogadás is szóba jöhet a magyar műsorvezetőnél

Néhány évvel ezelőtt inzulinrezisztenciát állapítottak meg Holdampf Lindánál, emiatt változtatott az életmódján.

– Ez egy olyan dolog, ami akkor derül ki, ha majd szeretnék babát vállalni. Ha úgy alakul, hogy klasszikus módon nem tudok édesanyává válni, akkor nem áll tőlem távol az örökbefogadás gondolata, ahogyan az sem, hogy olyan párom legyen, akinek már van gyermeke. Viszont egyáltalán nem görcsölök ezen, ha másképpen alakul, akkor is teljes lesz az életem – árulta el a Borsnak Linda, aki bízik abban, hogy a példája sok olyan nőnek segíthet, aki hasonló cipőben jár, mint ő. Mindenkinek azt javasolja, érdemes kizárni az inzulinrezisztencia lehetőségét is, amiről dr. Tóth Tamással is gyakran beszélgetnek az Ébredj velünk!-ben.

A műsorvezető elmondta, hogyan képzeli el magát édesanyaként.

– Én annak a gyereknek nem az édesanyja akarok lenni, hanem egy olyan társa, akire mindig számíthat. Anyukámmal nagyon jó a kapcsolatom, bármikor számíthatok rá. Én is mindennel jobban szeretném megadni ezt egy gyermeknek ha úgy alakul. Függetlenül attól, hogy én hoztam világra vagy sem – magyarázta Linda, aki másképpen vélekedik az anyaságról, mint a nagy átlag.

– Elnézést kérek minden édesanyától, valóban joggal mondhatják, hogy fogalmam sincs, milyen érzés megszülni egy gyereket, de ez nem egy automatikus dolog. Nem attól lesz valaki jó anyja egy gyermeknek, hogy ő szülte meg. A környezetem egy gondoskodó és törődő emberként ismer, igyekszem ezt a tulajdonságomat a leendő családomnál is képviselni: mindenkit úgy szeretek, ahogyan az neki a legjobb. Ha anyuka leszek, akkor igyekszem azt a legjobban csinálni. Melyik nő ne így akarná?! – zárta gondolatait Linda.

Minden pillanatot megél

Az élő adás minden pillanatát imádja, a kapott lehetőséget és a kollégáit egyaránt, bár tudja, néha talán túlságosan is elengedi magát. Ilyenkor a szüleit sajnálja leginkább, akik fogják a fejüket otthon, például mikor dalra fakad és Kozsót énekel japánul. De mindemellett természetesen nagyon büszkék rá, ami erőt ad a csinos műsorvezetőnek.