Hajdú Péter: Szeretnék ott lenni Dominik esküvőjén!

Hatalmas a boldogság Hajdú Péteréknél. Péter és Eszter már nagyon várta a kis csöppséget, aki 51 centiméterrel és 3360 grammal látta meg a napvilágot. Hajdú Péter jelenlegi érzéseiről beszélt a Borsnak.

– Csodálatos érzés megfogni a kisfiamat! Bent voltam náluk az első két napban és egy családként köszönthettük a kicsit – kezdte a műsorvezető, aki elmesélte nekünk, milyen változások elé is néz majd az elkövetkezendő időkben.

– Nyilvánvalóan át kell alakítanom a hétköznapjaimat. Az Összezárva műsor alatt gyakran fordult elő, hogy késve értem haza, nem voltam mindig ott, de megbeszéltük a feleségemmel, hogy mostantól kezdve minden egyes fürdetésen ott kell lennem és ott is akarok lenni. Megváltoznak a prioritásai egy embernek az évek során. Ameddig 10-15 évvel ezelőtt inkább a karrieremre koncentráltam, mostanra rájöttem, hogy a család a legfontosabb. Szeretném a kis Dominiknál nem elkövetni azokat a hibákat, amiket Noncsinál és Dávidnál. Sokszor későn értem haza és volt, hogy a munkám és a karrierem miatt nem lehettem velük. A kisfiamnál ezt nem fogom még egyszer engedni. Most értem meg azt, amikor édesapám 47 évesen azt mondogatta, hogy „Hú de jó lenne ott lenni a gyerekem esküvőjén”. 46 éves vagyok és a kis csöppségnél ugyanezt érzem. Szeretnék ott lenni Dominik esküvőjén! Azt gondolom nincs különbség gyerekszületés és gyerekszületés között. Az egyetlen ami megváltozik az emberben kisgyermekről-kisgyermekre, az a szülői tudat. Az idősebbeknél még lazán neveltem őket… Már félreértés ne essék, most is laza vagyok, de egyre többet gondolkodom azon, hogy hú de jó lenne, tényleg ott lenni az esküvőjén, amikor a kisfiam kimondja az „igen”-t – tette hozzá Hajdú Péter, aki bizalommal tekint a családja jövője felé.