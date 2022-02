Győzike visszamegy a zárt osztályra

Nem titok, hogy Gáspár Győzőt sok éve kezelik pánikbetegsége miatt, de arról csak kevesen tudtak, hogy tavaly szeptemberben egy fellépés után összeomlott és kórházba kellett szállítani, ahol két hónapon át kezelték.

A roma showman most a Borsnak vallotta be, hogy néhány nap múlva önszántából tér vissza az intézménybe, ahol gyakorlatilag zárt osztályon kezelteti majd magát.

Tudom, hogy sokan vannak, akik nevetnek azon, hogy gyötrődöm, miközben mindenem megvan, de nem érdekel a véleményük. Járjanak az én cipőmben és akkor talán megértik, mit jelent tizennégy éven át pánikbetegséggel élni

– kezdte Győzike, aki azt reméli, hogy az újabb hosszan tartó elzártság és kezelés végre megadhatja neki azt, amire mindennél jobban vágyik, vagyis a teljes és végleges gyógyulást.

– Már alig várom, hogy a jövő héten visszamenjek a kórházba. Ott emberként kezeltek és végre senki sem bántott és senki sem akart tőlem semmit. Igazi barátokra leltem az alkoholisták, a drogosok és egyéb mentális betegek között. Ők ugyanis nem ítélkeztek felettem, ahogyan az orvosok és ápolók sem – magyarázta a showman, aki azt is elárulta, mivel tölti majd az idejét az eldugott kórházban.

– Szigorú órarend szerint élünk odabent. Többféle csoportos és egyéni terápiás foglalkozáson veszünk részt, közben beállítják a gyógyszerezésemet is. Aztán ha vége a kötelező programoknak, a cimboráimmal ütjük el az időt. Az az igazság, hogy odabent sokkal jobb, mint itt kint a valóságban – magyarázta a Borsnak Gáspár Győző, akit egy pár nappal ezelőtti rosszullét győzött meg arról, hogy újra kezelésre van szüksége.

Azt hiszem ez az utolsó lehetőségem arra, hogy meggyógyuljak. Ha most sem sikerül, akkor szinte biztos, hogy előbb-utóbb végez velem ez a betegséghalmaz!

Éppen ezért most mindennek hátat fordítok. Lemondtam minden munkámat és semmi nem is érdekel. Multihét szombaton csak az égiek segítettek, azért tudunk most beszélgetni. Vezetés közben tört rám a halálfélelem. Épp hogy félre tudtam állni, majd perceken át fuldokoltam a pániktól. Akkor döntöttem el, hogy újra segítséget kérek… – árulta el a Gáspár család feje.