Fontos döntést hozott kislányával kapcsolatban Bereczki Zoltán

Az energikus és maximalista Bereczki Zoltán most átértékelte az életét és fontos döntést hozott. A színész számára mindig is lényeges volt, hogy legyen munkája, amiben kiteljesedhet, most viszont változtak a prioritások az életében. Zoli ugyanis teljesen átszervezte a mindennapjait és otthon maradt kislányával, Flórával. Bata Évának ez hatalmas segítség, de nem csak emiatt választotta a színész a lassabb hétköznapokat. Szeretné, ha a lánya hozzá is ugyanúgy kötődne, mint Évához. Zoli erről a Best magazinnak mesélt.

– Úgy döntöttem, hogy most minden másnál fontosabb számomra a kislányom. Jóval kevesebb feladatot vállalok (...), gyakorlatilag egész délelőtt otthon tudok lenni, mint egy gyesen lévő anyuka. Szeretném, ha a kislányom ugyanannyira kötődne hozzám, mint Évához.

Zoli szeretné, ha a kislányával látnák egymást a mindennapokban és nem csak a pici fürdetése maradna számára.