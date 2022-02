Elképesztően nehéz helyzetbe került a Bajnokok sztárja

Az Exatlon Hungary harmadik évadában többször került abba a helyzetbe Somhegyi Krisztián, hogy legjobb statisztikájú játékosként, neki kell párbajozót kijelölnie. Az All Star évadban most megint őt terheli a felelősség.

Fotó: TV2

Nem számítottam rá, hogy az enyém a legjobb statisztika, Danny-re vagy Zozora tippeltem volna

– mondta a Borsnak a műugró bajnok. – Örülök is, meg nem is, hiszen megtisztelő a legjobbnak lenni, de ott a teher, hogy valakit párbajra kell küldenem. Tavaly sokszor kellett döntenem ilyen helyzetekben, akkor is nehéz volt, de igyekszem ezúttal is felelősségteljesen kezelni. A csapat szempontjából igyekszem majd fair döntést hozni. Egy ilyen helyzetben az a legtisztább, ha a számokra hagyatkozunk. Itt pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre, így némileg a megérzéseimre is hallgatok, de próbálok minden negatív érzést kizárni, és csak a száraz tényekre hagyatkozni.

Lány hét van, a Bajnokok célja, hogy a vegyes párbaj után kék lány menjen haza.

– Szerintem a lányaink elég motiváltak, de mi is megteszünk mindent, hogy ezt meg is tartsuk. Nagyon szeretnénk, hogy minden lány itt maradjon, erre még megvan az esély, hiszen dupla párbaj lesz. Ezért is fontos, hogy olyan döntést hozzunk, hogy lehetőség szerint mindkét piros lány visszatérhessen.