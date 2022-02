Dráma a levegőben: kényszerleszállást hajtott végre a világhírű énekes gépe

Akár tragédiába is torkollhatott volna a 74 éves Sir Elton John repülőútja. A világsztár 66 millió fontot érő Bombardier Global Express magánrepülőgépe tízezer láb magasságban hidraulikus meghibásodást szenvedett. A repülőgépe kétszer is megkísérelt leszállni a hampshire-i Farnborough repülőtéren hétfőn, de különösen megnehezítette azt a Franklin vihar, amikor a szél 80 mérföld/órás sebességre emelkedett. A tűzoltók, a mentő és a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, így már ők várták Elton Johnt, akinek a gépe harmadik kísérletre végül földet ért – írja a The Sun.