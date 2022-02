Kigyúrta magát Csuti, kőkemény izmokat villantott

Csuti és Kulcsár Edina szakítása óriási port kavart a rajongóik közt, hiszen sokáig igazi álompárként tekintettek rájuk az emberek. A házasságuk menthetetlenül véget ért, mindketten azon dolgoznak, hogy külön-külön felépítsék az új életüket. Csuti elköltözött, sok időt tölt a gyermekeivel, és persze a barátokkal is, emellett pedig az edzőteremben is több időt tölt, mint azelőtt. Az eredmény máris szemmel látható, a kétgyermekes apuka ugyanis igencsak kigyúrta magát, amit meg is mutatott a követőinek.

– Az erő nagyon más, mint a pénz, a pénzt minél többet használjuk, annál kevesebb lesz, az erőből pedig minél többet használunk, annál több lesz – írta fotója mellé, ami eddig közel ötezer embernek nyerte el a tetszését.