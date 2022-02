Bocsánatot kért exétől G.w.M

Kulcsár Edina új párja G.w.M azaz Varga Márk egy Instagram élő videóban kért nyilvánosan bocsánatot gyermekei anyjától.

„Voltak kirohanások kommentben, amit megbántam, ezúton is bocsánatot kérek tőled Melanie. Nem így kell kezelni, sem nekünk, sem az országnak. Ettől sokkal okosabbak vagyunk és intelligensebbek.” – mondta a rapper, aki azt is hossztette, hogy továbbra is szeretné támogatni Melanie-t és gyermekeit, akiknek békét szeretne teremteni. Márk úgy érzi Edina volt párja, Szabó András Csuti felé is empatikus, így aki negatív kommentekkel árasztja el a közösségi oldalát, azt tiltani fogja.

„Felveszek most 2-3 embert, aki ezt kezelni fogja” – fűzte hozzá a rapper, aki továbbra sem szeretné a magánéletét kiteregetni a nyilvánosság elé és szeretné, ha elsősorban a zenéje miatt figyelnének rá az emberek.