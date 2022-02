Apja babérjaira tör? A Barátok közt sztárja fia is színésznek állt

Tihanyi Tóth Csaba 23 évig bújt bele a Barátok közt kissé együgyű Novák Lacijának bőrébe, de mindezt teljes hitelességgel, és elhivatottsággal tette minden nap. Mint tudjuk, ő az egyetlen színész a sorozatban, aki megszakítás nélkül vitte végig a 23 évet a sorozatban. A Bors kíváncsi volt rá, hogy nem hiányzik-e a forgatás a sorozatbéli Novák Lacinak?

Dehogynem, nagyon hiányzik, főleg, mert mi tényleg „barátok közt” voltunk az életben is. A stábbal, a színészkollégákkal a forgatások alatt igazi klubélet alakult ki, amit hiányolok, amióta megszűnt a Barátok közt – kezdte történetét Tihanyi Tóth Csaba.

Apja nyomdokaiba lép

Tihanyi Tóth Csaba szerint a sorozatban köztük nem volt féltékenykedés, amit igazi kuriózumnak tart a színészetben. Ennek az volt az oka, hogy sohasem akarták eljátszani a másik szerepét, hiszen egyszer volt szereposztás.

Ezt a hivatást szerintem szívből csinálhatja az ember, s ekkor válik a hobbijává a szakmája – mesélte Csaba, és éppen ezért a már tízéves fiát, Nimródot is arra tanítja majd, hogy úgy válasszon szakmát, hogy szeresse, amit csinál. Tihanyi Tótéknál már-már családi hagyomány, hogy színészetre adják a fejüket, hiszen Csaba édesapja is színész, Tihanyi Tóth László, és Csaba gyönyörű felesége, Bognár Rita, énekesnő is a színésszel áll a színpadon. Ahogyan a fiúk is éppen azon töri a fejét, hogy színész legyen-e ha nagy lesz?

– Én támogatom abban, amit ő nagyon szeretne, de azért mindig elmondom, hogy ezt csak teljes erőbedobással lehet végezni, fél gőzzel nem éri meg belekezdeni sem. Földesi Margit színitanodájába jár, és zongorázni is elkezdett. Nyitott a művészetekre, és közben minden más is érdekli. A színészkedést mi tiltani nem fogjuk, inkább beavatjuk, segítünk neki, hogy megtalálja a saját útját ebben a csodás világunkban – újságolta lapunknak Tihanyi Tóth, de hozzá tette azt is, hogy nem ez az első eset, hogy fia a színészkedéssel találkozik, hiszen apa és fia már játszottak együtt a sorozatban is. A kis Nimródnak anno Novák Laci unokáját kellett hitelesen eljátszania, és mindketten nagyon szerették ezt a helyeztet.

A Barátok közt sorozatban szerepelt először apukájával, kisgyermekként Nimród

Segít a rokonság

A Tihanyi Tóth családban a saját ötletükön alapuló családi Tihanyi vándorszínpadon munkálkodik a família apraja nagyja. A szerepek az évek során szépen kialakultak, s ahogy már 25 éve járják az országot, a siker számukra úgy tűnik, töretlen.

Bognár Ritával 2004-ben házasodtak össze. Azóta a színpadon is egymás társai

A Tihanyi Vándorszínpad a közönség szórakoztatására jött létre, immáron 25 éve. Egész évben úton vagyunk, és gyönyörű jelmezekbe öltözve ápoljuk magyar zenei hagyományainkat: az operettet, a magyar nótát, és egy éve már nyitottunk a magyar táncdalok felé is. Együtt az egész család ezen dolgozik, kezdve a 80 éves apámtól, aki édesanyámmal együtt a csapat menedzserei. A felségem velem a színpadon áll, testvérem, Tihanyi Tóth Kinga pedig, a mesedarabokat írja – mesélte büszkén a színész. Több, mint 3500 előadás van mögöttük, de nemhogy megunták volna, mindig próbálnak újítani a műsoron, újra és újra. Így, nem csak a felnőtt közönségnek szólnak a zenés műsorok, hanem a gyerekeknek is kedveskednek a mesedarabjaikkal, mely meseelőadásoknak a zenéjét is családtag, nevezetesen Bognár Gyula, Tihanyi Tóth Csaba apósa írja.