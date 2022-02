A Dal 2022 – A katarzist keresi Egri Péter

Múlt szombaton láthatta a nagyközönség A Dal 2022 című dalválasztó műsor első adását. Benne megannyi különleges, érdekes előadóval. A zsűri összetétele személye is merőben megváltozott, hiszen a tavalyihoz képest két új tagja van a négyesfogatnak. Wolf Kati régi-újként nem először ült a zsűrik között, azonban Egri Pétern most debütált ebben a szerepben. A rockabilly műfaját itthon is világszínvonalúan művelő Mystery Gang koncertjeivel már 24 éve hódítják meg hazánk egyre nagyobb rajongótáborát.

Mező Misi, Wolf Kati, Egri Péter, Ferenczi György

Egri Péter érdeklődésünkre elmesélte nekünk hogy a zenészi élet minden pillanatát imádja, de nem mindig könnyű ennyi idő után sem a hirtelen történő eseményekre reagálnia.

– Volt már, hogy felugrottak hozzám léggitározni. Rázott már meg áram is, de volt hogy a zongorista elaludt az előadás alatt – nosztalgiázott lapunknak Egri Péter.

Arról is kérdeztük a rockabilly műfaj zászlóvivő zenészét, hogy mennyire érezte testhez álló feladatnak az ítészi szerepet. Ugyanis nem ritkán előfordulhatnak olyan esetek is, hogy a zsűri székéből egy ismerős pályatársat kell véleményeznie.

Fotó: Recorder-Blog

– A zsűri szerepében komfortosan érzem magam, gyönyörű, de egyben hatalmas feladat – mondta Egri Peti, és hozzátette, hogy megtanult függetleníteni, és számára szombatonként csak a dal és az előadás számít, nem pedig, hogy hány éve ismeri az adott művészt. A füstös hangú énekes elmondta, hogy választott kedvenc előadót a versenyzők közül, akinek drukkol, de azt nem mondhatja meg, hogy ki az, mert az nem lenne sportszerű a többiekkel szemben.

A Dal 2022 legújabb zsűrije igazi zenész, de színpadi léte mellett számtalan dal szerzésében is benne van a keze. Látja, és keresi, mitől jó egy dal.

– Összetett kérdés, nem egyszerű rá a válasz sem: a legfontosabb, hogy a dal egyfajta katarzisélményt okozzon, miközben hallgatom. Harmóniát, szövegben és dallamban komplexitást keresek bennük, hogy meghatározó élményben legyen részem, ha hallgatom őket – avatott be a zsűri titkába, hogyan lehet az ő pontszámait még magasabbakra tornászni.