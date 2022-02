73 milliós adósságot hagyott feleségére Fekete Dávid

Fekete Dávid felesége, Regina 2021 májusában kérvényezte a válást azután, hogy az ikergyermekei édesapját őrizetbe vették több mint 100 milliós csalás, közokirat hamisítás és tizenegy rendbeli vagyon elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

Nyomasztó adósság

A válóper nem csak érzelmileg fontos Reginának. Számára létkérdés, hogy a bíróság előtt is bebizonyítsa, hogy nincs és soha nem is volt köze Fekete Dávid pénzügyeihez. A celeb ugyanis még a házasságuk alatt alapított a felesége nevére egy céget, amire 73 milliós kölcsönt vett fel Regina tudta nélkül.

Három gyermekkel

A fiatalasszony az énekes becsődölt üzletei miatt egyedül maradt a három gyermekével (az első gyermek Regina előző kapcsolatából, Dáviddal pedig ikreik születtek), őt jelenleg a szülei és a volt párja segítik a hétköznapokban.

– Ebben a jogi procedúrában is nagy erőt kapok Márktól, mindenben támogat, hihetetlen szeretettel vesz körül bennünket. Azt hiszem, ezt az érzést még soha nem éreztem, amit most. (...) A zajló büntetőügy kimenetelétől függetlenül az ügyvédemmel, dr. Pikali Petrával együtt arra törekszünk, hogy a továbbiakban Dávid ugyanúgy részese lehessen a gyermekei életének, mint ahogy eddig is, mert egyébként kiváló apa, imádja a gyermekeinket. Márknak is van már egy kislánya az előző kapcsolatából, így amikor ő is velünk van, akkor egy szép nagy család vagyunk – nyilatkozta korábban a reflektoronline.hu-nak, Regina.

Elveszíthet mindent

A Bors információi szerint az első válóperes tárgyalásra napokon belül sor kerülhet, egy úgynevezett személyes meghallgatás lesz, ami akkor is eredményes, ha az alperes, vagyis Fekete Dávid nem lenne jelen a bíróságon. A férfinek természetesen lehetősége lesz arra, hogy nyilatkozzon a bíró előtt, ezt megteheti élő videóbejelentkezés keretein belül, de akár kérvényezheti a személyes jelenlétet is, amit, ha engedélyeznek neki, közel egy év után ismét friss levegőt szívhat.

Fotó: Móricz István

Az átmeneti szabadság azonban nem ok a fellélegzésre, hiszen a bontópere végén elveszít mindent, ami az életében valaha boldoggá tette. Dávid ugyanis imádta a családját, az iker fiai voltak a mindenei. A gyerekeket azonban, ha elítélik hosszú ideig nem láthatja majd.

Kerestük az ügyben Regina jogi képviselőjét, dr Pikali Petrát, aki ugyan nem cáfolta, hogy hamarosan tárgyalás lesz, részleteket sajnos nem árulhatott el az ügyben.