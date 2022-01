Tangás fotóján mutatta meg, brutál sokat fogyott Gelencsér Tímea

Gelencsér Timi nagyon megszenvedte a mandulaműtétjét. A TV2 sztárja sokat fogyott a beavatkozás után. Még csak egy hete tért vissza az edzéshez, hogy újra formába hozza magát, de már most látványos a változás. Bár tény vékonyabb, mint volt, de az is megkérdőjelezhetetlen, hogy nagyon csinos. Az Exatlon Hungary korábbi riportere Ausztriában hódol a téli sportoknak, és nem csak a snowboarding pillanatait osztotta meg követőivel, hanem tangás bikinijében mutatta meg a „csúszás utáni levezetést” is.