Kulcsár Edináékról hamarosan könyv is meg fog jelenni - videó

Az egykori szépségkirálynő néhány héttel ezelőtt még csak azzal került a hírekbe, hogy válságba került házassága férjével, Csutival, akivel azóta már be is jelentették, hogy elválnak egymástól. Edina ugyanis egy nála hat évvel fiatalabb rapper oldalán találta meg az igazi boldogságot, aki mellett állítólag kivirult és kiteljesedett. Ez nem is csoda, hiszen Edina bejelentette, hogy énekesnek áll. Első önálló dala, az Egyetlen szó, ami férjéről, a házasságukról, és a szakításukról szól, hatalmas sikerrel debütált a legnépszerűbb videómegosztó portálon. A siker még ennél is jobban fokozható, mivel Edina hamarosan egy könyvbe is szerepelni fog , de hogy pontosan milyen könyv készül Kulcsár Edináról és szerelmi életéről, azt megtudhatod a Darázsfészek újratöltve legújabb adásából.