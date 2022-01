Kulcsár Edina már nem otthon alszik a gyerekekkel? Szeretné, ha Csuti elköltözne

A szakítás óta kerülgeti egymást a közös lakásban Kulcsár Edina és Csuti. A korábbi szépségkirálynő szerint azonban ez nem sokáig mehet így tovább.

Fontos számomra, hogy Csuti is boldog legyen. Nem egészséges a mostani állapot, amit ő is belátott, ezért szeretném, ha elköltözne. Az én ötletem volt, hogy legyenek közös programok a gyerekekkel, de erre ő nem áll készen. Nem tagadom, hogy bár nem Nina és Medox előtt, de vannak konfliktusok, ezért jobb lenne, ha meglépnénk az elkerülhetetlent, és mindketten új életet kezdenénk. Muszáj megtenni az első lépéseket. Most azt tervezem, hogy a gyerekkel hétfő este átmegyünk a mamához, és ott alszunk – árulta el a Blikk-nek Edina, aki nagyobbik gyermekét, Medoxot elkezdte már felkészíteni a különköltözésre.

Próbálom az ő nyelvén elmagyarázni neki, és úgy látom, hogy érti. Bár eddig is tapasztalta sajnos, hogy az apukájával nincs rendben közöttünk minden. A végleges döntésemet is azután hoztam meg, hogy egyszer Medi odajött hozzám: "Anya, ne sírj, én itt vagyok". Mindig elmondom, hogy apa csak egy van, és hogy nagyon kell szeretni őt, számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy a gyerekek ne sérüljenek, de Csutinak el kell költöznie – hangsúlyozta.