Az ügyészségnél is jobban várja Árpa Attila, hogy végre tárgyalni kezdjék a 2019 tavaszán kirobbant drogügyét. A Dancing with the Stars második évadának finalistája szerda reggel a Mokkában mesélt a kialakult helyzetről, és biztos volt abban, hogy sikerül majd tisztáznia magát.

Árpa szerint egyes rosszakarói heteken, sőt, hónapokon át megfigyelték őt, ám azóta is döbbenten áll a történtek előtt, hiszen állítása szerint a rendőrök sem nála, sem öt vendégénél nem találtak drogot, amikor 2019 márciusában razziát tartottak a házában. Árpa elmondta, a vendégeinél is házkutatást tartottak akkor, az ügy pedig egy úgynevezett előtárgyalással folytatódik, amin nagyon sok fontos részlet napvilágot lát majd.

A beszélgetést itt tudod visszanézni:

A vádirat szerint egy 33 éves férfi 2017-től kokainnal és extasy-val kereskedett Budapesten. Rendszeres kokainvásárlója volt egy 49 éves férfi, aki 2018-tól saját magának és a baráti-ismerősi összejöveteleire meghívottaknak felkínálásra vásárolt a kábítószerből, így azt forgalomba hozta. Ez az akkor 49 éves férfi lehet Árpa Attila.