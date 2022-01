Beszóltak a kigyúrt Csutinak: Már hiába edzel, Edinának úgysem kellesz izmosan se

Csúnya támadás érte Csutit. Az egyébként is sportos üzletember az utóbbi időben még többször jelentkezett be az edzőteremből az Instagram-oldalán. Ez pedig meglátszik a külsején is.

Ha egy élettel teli tojást, egy külső erő összetöri, az élet véget ér. Elgondolkodtató azonban, hogy mi történik ha belső erő hatására reped az a bizonyos héj, mert akkor bizony egy új élet kezdődik. A nagy dolgok mindig belülről indulnak el – írta legutóbbi edzős fotójához Csuti, amit ide kattintva tud megnézni.

A legtöbb követője mellette áll, egyikük úgy fogalmazott, Kulcsár Edina új párja „elbújhat mellette”.

Edina csak veszített, hogy téged kizárt az életéből, de jót is tett ezzel! Mert számodra most kezdődik az élet! Neveld gyönyörű gyerekeidet, mint eddig, és éld az életed! – írta egy másik.

Azonban Csuti ezúttal sem úszta meg beszólás nélkül.

Te már hiába edzel, Edinának úgysem kellesz izmosan se – írta egy kommentelő, amire az üzletember csak pár sírva nevetős emojival válaszolt.