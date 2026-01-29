7 könyv várandósoknak +1, amit apáknak is jó szívvel ajánlunk

Van köztük humoros, megnyugtató, rendszerező, lelket simogató és olyan is, amitől végre kimondhatod: „ja, akkor nem csak én érzem így”. Nem kötelező olvasmányok, hanem támaszok erre a kilenc hónapra – és azon túl is.
Ez a könyv olyan, mintha egy tapasztalt, de nem okoskodó barátnő ülne le melléd a kanapéra, és azt mondaná: kérdezz nyugodtan, nincs buta kérdés. Rövid, jól tagolt válaszokkal segít eligazodni a babázás első, sokszor kaotikus időszakában, miközben végig megmarad emberinek és humorosnak. Nem akar megmutatni egy „egyedüli helyes” utat, inkább megnyugtat: nem kell mindent tökéletesen csinálnod ahhoz, hogy jó anya legyél. Ideális olvasmány akkor is, ha még csak várandós vagy, és akkor is, ha már ott szuszog melletted a baba.
Ez a könyv nem a pelenkázásról szól, hanem arról, ami mögötte van: a kapcsolódásról. Vekerdy Tamás gondolatai segítenek már a várandósság idején átgondolni, milyen légkört szeretnél majd teremteni a gyerekednek – és magadnak. Nem praktikus tanácsokat kapsz, hanem szemléletet. A könyv összefoglalja, hogyan lehet elfogadással, tisztelettel és szeretettel jelen lenni egy gyerek életében, miközben közben önmagunkkal sem felejtünk el törődni. Lassan olvasós könyv, amibe jó vissza-visszalapozni.
Ha vannak a könyvek várandósoknak közül olyanok, amiket sokan „a nagy alapműként” emlegetnek, akkor ez az. Nem véletlenül. Murkoff könyve rendszerez, megnyugtat és nem ijesztget. Hétről hétre segít eligazodni abban, mi történik a testeddel, mire számíthatsz a vizsgálatoknál, milyen lehetőségeid vannak a szülés körül – és közben nem felejti el, hogy emberből vagy. Szó esik benne táplálkozásról, mozgásról, munkáról, párkapcsolatról, sőt az apák szerepéről is. Jóleső érzés belelapozni akkor is, amikor csak egyetlen kérdés motoszkál benned, és akkor is, amikor mind egyszerre.
Ez nem egy „mit nem szabad enni” típusú könyv. Inkább arról szól, hogyan tudod jól érezni magad az étkezéseidben is, miközben figyelsz magadra és a babádra. Közérthető magyarázatokkal és rengeteg könnyen elkészíthető recepttel segít eligazodni a várandósság és a szoptatás időszakában. A hangsúly nem a tiltásokon van, hanem az egyensúlyon. Inspiráló akkor is, ha eddig nem voltál konyhatündér, és akkor is, ha csak új ötleteket keresel. Ez egy praktikusabb megközelítésű, ugyanakkor olvasmányos mű a könyvek várandósoknak kategóriából.
Ez a könyv kimondja azt, amit sokan csak magukban mernek gondolni. Hogy az anyává válás nem mindig felhőtlen. Hogy vannak nehéz napok, szorongás, bizonytalanság, ambivalens érzések – és ettől még minden rendben van veled. A szerzők szakemberként és empatikus hangon segítenek megérteni az érzelmi változásokat, és normalizálják azt, amiről ritkán beszélünk. Erős, megtartó olvasmány, főleg akkor, ha fontos neked a lelki felkészülés is.
Ez a könyv alaposan kitágítja a horizontot, lehetőségeket mutat. Arról szól, hogyan lehet környezettudatosabban, természetesebben készülni a baba érkezésére anélkül, hogy mindent egyszerre kellene megváltoztatni. A könyvek várandósoknak mezőny tudatosságra nevelő kategóriája. Gyakorlati tanácsokat kapsz, konkrét példákkal, beszerzési forrásokkal, és egy olyan szemlélettel, ami nem ítélkezik. Akkor is hasznos, ha csak egy-egy ötletet vinnél tovább, nem az egész csomagot.
Ez a könyv más, mint a többi. Mesék, illusztrációk, rövid szövegek – és mégis nagyon mélyre mennek. Humorral, érzékenyen és őszintén mesél az anyaság lelki oldaláról, a kétségekről, az elvárásokról, az önmagunkkal való küzdelmekről. Olvasás közben gyakran jön az az érzés: „igen, pont ezt érzem én is”. És ez néha mindennél többet ér.
Vannak könyvek várandósoknak, vannak kezdő anyáknak, gyakorló mamiknak, de ki gondol az apukákra? Ez a könyv végre nem csak „mellékszereplőként” foglalkozik velük. Konkrét, gyakorlatias segítséget ad nekik a szülés körüli időszakban, a kommunikációtól a jelenlétig. Átlátható felépítés, mintapárbeszédek, kapaszkodók stresszes helyzetekre – mindaz, amitől egy apa magabiztosabbnak érezheti magát. És ettől az egész leendő család csak nyer.
És hogy mennyire lehet komolyan venni a felkészülést? Amikor én szülni mentem, a kórházi bőröndben nemcsak hálóing és papucs volt, hanem egy kisebb könyvtár is. Komolyan. Várandósságról, szülésről, anyaságról szóló könyvek tornyosultak benne, amiket nagy lelkesedéssel pakoltam be, „hátha lesz időm olvasni”. Nem lett. Viszont amikor a szülésznő előtt kipakoltam a táskát, és ő meglátta a kupacot, olyan nevetés tört ki a kórteremben, hogy egy pillanatra mindenki elfelejtette, miért is vagyunk ott. Akkor értettem meg igazán: a várandósoknak szóló és szülésfelkészítő könyvek nem azért kellenek, hogy mindent azonnal megtudjunk, hanem hogy legyen mibe kapaszkodni, amíg oda nem érünk a nagy pillanathoz. A többit úgyis az élet tanítja majd meg – elég hangosan.
