7 könyv várandósoknak +1, amit apáknak is jó szívvel ajánlunk

Van köztük humoros, megnyugtató, rendszerező, lelket simogató és olyan is, amitől végre kimondhatod: „ja, akkor nem csak én érzem így”. Nem kötelező olvasmányok, hanem támaszok erre a kilenc hónapra – és azon túl is.

1. Szilágyi Diána: Babázz lazán! – 180 kérdés és válasz zöldfülű szülőknek

Ez a könyv olyan, mintha egy tapasztalt, de nem okoskodó barátnő ülne le melléd a kanapéra, és azt mondaná: kérdezz nyugodtan, nincs buta kérdés. Rövid, jól tagolt válaszokkal segít eligazodni a babázás első, sokszor kaotikus időszakában, miközben végig megmarad emberinek és humorosnak. Nem akar megmutatni egy „egyedüli helyes” utat, inkább megnyugtat: nem kell mindent tökéletesen csinálnod ahhoz, hogy jó anya legyél. Ideális olvasmány akkor is, ha még csak várandós vagy, és akkor is, ha már ott szuszog melletted a baba.

2. Vekerdy Tamás: Jól szeretni

Ez a könyv nem a pelenkázásról szól, hanem arról, ami mögötte van: a kapcsolódásról. Vekerdy Tamás gondolatai segítenek már a várandósság idején átgondolni, milyen légkört szeretnél majd teremteni a gyerekednek – és magadnak. Nem praktikus tanácsokat kapsz, hanem szemléletet. A könyv összefoglalja, hogyan lehet elfogadással, tisztelettel és szeretettel jelen lenni egy gyerek életében, miközben közben önmagunkkal sem felejtünk el törődni. Lassan olvasós könyv, amibe jó vissza-visszalapozni.

3. Heidi Murkoff: Az a kilenc hónap – Minden, amire várandósságunk idején számíthatunk

Ha vannak a könyvek várandósoknak közül olyanok, amiket sokan „a nagy alapműként” emlegetnek, akkor ez az. Nem véletlenül. Murkoff könyve rendszerez, megnyugtat és nem ijesztget. Hétről hétre segít eligazodni abban, mi történik a testeddel, mire számíthatsz a vizsgálatoknál, milyen lehetőségeid vannak a szülés körül – és közben nem felejti el, hogy emberből vagy. Szó esik benne táplálkozásról, mozgásról, munkáról, párkapcsolatról, sőt az apák szerepéről is. Jóleső érzés belelapozni akkor is, amikor csak egyetlen kérdés motoszkál benned, és akkor is, amikor mind egyszerre.