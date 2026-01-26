Az iskolaváltás gyerekjáték? – Mire figyeljünk, ha váltani kell

Anna nem az a hangos, vagány gyerek. Inkább figyel, alkalmazkodik, próbál beilleszkedni. Sokáig azt hittem, ez elég lesz. Nem lett az. Előjelei nem igazán voltak, a kicsik egyébként is azt játsszák, hogy mindenki minden második napon összeveszik mindenkivel, ki kivel barát, éppen ki miért nem az, ezeket a történeteket nem gondoltam komolynak, bár Anna mesélt erről. Majd egy hosszabban tartó beszélgetésünk során kiderült, az osztálytársai rendszeresen kinevették, kizárták a közösségből, vagy csak szavakkal bántották sok esetben. Pont úgy, hogy sokáig én sem vettem észre.

Amikor először kimondtuk otthon, hogy talán az iskolaváltás lehet a megoldás, olyan érzésem volt, mintha kudarcot vallottam volna. Mintha nem bírtam volna megvédeni a gyerekemet. Aztán rájöttem: lehet, hogy épp az ellenkezője történik. Továbbmegyünk, változtatunk azon, amiben nem érezzük magunkat komfortosan, még akkor is, ha ez az új iskola nem lesz közel, nem lesz kényelmes és mondjuk a balett sem lesz helyben megoldható.

Mikor merül fel egyáltalán az iskolaváltás gondolata?

Sokan akkor kezdenek ezen gondolkodni, amikor a gyerek teljesítménye romlik, vagy reggelente gyomorgörccsel indul el otthonról. Nálunk inkább a hangulat változott meg. Anna csendesebb lett, ingerültebb, sokszor fájt „valamije”. Ismerős, ugye?

Az iskolaváltás sosem egyetlen pillanat döntése. Inkább egy hosszú folyamat vége, amikor már próbáltunk mindent: beszélni az osztályfőnökkel, az iskolapszichológussal, türelmesnek lenni, remélni, hogy „majd jobb lesz”. Van, amikor jobb lesz. És van, amikor nem. Nekünk nem lett szerencsénk, de én hiszek benne, hogy az új kezdet mindig valami izgalmasat ígér. Erre próbáltam Annát is kondicionálni sok beszélgetéssel, ismerősök történetével.

Barátok, akiket ott kell hagyni – De vajon igazi barátok?

Az egyik legnehezebb kérdés az volt: mi lesz a barátokkal? Mert még ha a többiek bántják is, még ha rosszul is érzi magát, akkor is ez az ő közege, ahol egy-két lánnyal azért volt jó kapcsolata. Ez volt talán a legnehezebb kérdés. És persze elmondtam a lányomnak, hogy attól még, hogy egy kerülettel arrébb fog iskolába járni, a kapcsolatok megmaradnak – hiszen ott vannak a hétvégék, a lehetőség a külön programokra, bármikor. Mi, szülei partnerek leszünk ebben. A számára fontos kapcsolatok nem vesznek el, csak átalakulnak.