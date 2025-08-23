A tolófájásoknál a férjem szaladgált a szülésznők után

A kórház neve:
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
A szülés időpontja (év, hónap):
2024 szeptember
A kórház állapota:
A lift kritikán aluli, régi, nem működik, hibásan működött. A szülőszobák a 9. emeleten vannak, a gyermekágyi osztály a 8. emeleten. A szülőszobák szép, felújított állapotban vannak, a gyerekágyas kórtermek sajnos felújításra szorulnának.
Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:
A takarítás néhány nap elmaradt, amikor éppen akkor jött a takarítónő, amikor használták. Amúgy elfogadható állapotban volt, csak gyakoribb takarítás ráfért volna.
Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):
Amiben én voltam ott volt labda, kád. A kádat fel is ajánlották használatra, használtam is.
Orvos(ok) segítőkészsége:
Kedvesek voltak, de csak felvételkor találkoztam vele, szülésznőkkel szültem.
Szülésznő(k) segítőkészsége:
Kedvesek voltak, bár a legnagyobb részt távol töltötték, tolófájásoknál is a férjemnek kellett megkeresni őket, nem voltak közelben akkor sem.
Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:
Alapvetően kedvesek voltak, mondjuk sok információt nem kaptunk tőlük.
Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):
Nem volt kötelező a beöntés, nem is kaptam. Nem siettették a szülést, mivel gyorsan ment minden, nem kaptam oxitocint sem. Gátvédelemmel szültem, aminek különösen örülök, mert első két babánál nem sikerült.
Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):
Nem tudom, természetesen szültem.
Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):
Csak 15:30-17:30 között lehet látogatni, a babát csak üvegajtón keresztül lehet megmutatni (apukának is!!) Mi kimehettünk a külső folyosóra a látogatókhoz, addig le kellett adni a babát az újszülött osztályra.
Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):
Ruhát adnak, pelenka, popsitörlő, popsikrém kell.
Hány ágyra jut egy zuhanyzó?
5
Van-e VIP szoba?
Van.
Ételek mennyisége, minősége:
A szokásos ehetetlen kórházi. Ami még furcsa volt, hogy kinti étkezőben lehetett elfogyasztani az ételeket, a kórteremben nem lehetett enni.
Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!
Semmi extra nem volt, harmadik babát szültem, már rutinosak voltunk. Kicsit többet lehettek volna bent a szülésznők, de sokan szültünk egyszerre és én problémamentes voltam.
Bent volt az apuka a szülésen?
Igen, mindketten akartuk.
Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):
Nem igazán mondtak semmit, csak azt, hogy hol kell aláírni a papírokat...
Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?
A férjem, mert ő volt bent végig, a szülésznők csak pár percekre jöttek be. A szülést két szülésznő vezette le, a gátvédelemért hálás vagyok nekik.
Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )
Intenzív, gyors szülés volt harmadikra. Nem kaptam semmi „rásegítést” végre, így a szülés után is sokkal energikusabb voltam, mint az első kettőnél, ahol indítottak és mindennel gyorsították a folyamatot.
Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.
Összességében pozitív szülésélményem volt, a kórházi bent tartózkodást éltem meg hosszúnak és fárasztónak (szinte semmit nem sikerült aludni éjszaka sem).
Értékelés:
Összesen: 7,3
