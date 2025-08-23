A tolófájásoknál a férjem szaladgált a szülésznők után

A kórház neve:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

A szülés időpontja (év, hónap):

2024 szeptember

A kórház állapota:

A lift kritikán aluli, régi, nem működik, hibásan működött. A szülőszobák a 9. emeleten vannak, a gyermekágyi osztály a 8. emeleten. A szülőszobák szép, felújított állapotban vannak, a gyerekágyas kórtermek sajnos felújításra szorulnának.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

A takarítás néhány nap elmaradt, amikor éppen akkor jött a takarítónő, amikor használták. Amúgy elfogadható állapotban volt, csak gyakoribb takarítás ráfért volna.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Amiben én voltam ott volt labda, kád. A kádat fel is ajánlották használatra, használtam is.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Kedvesek voltak, de csak felvételkor találkoztam vele, szülésznőkkel szültem.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

Kedvesek voltak, bár a legnagyobb részt távol töltötték, tolófájásoknál is a férjemnek kellett megkeresni őket, nem voltak közelben akkor sem.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Alapvetően kedvesek voltak, mondjuk sok információt nem kaptunk tőlük.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Nem volt kötelező a beöntés, nem is kaptam. Nem siettették a szülést, mivel gyorsan ment minden, nem kaptam oxitocint sem. Gátvédelemmel szültem, aminek különösen örülök, mert első két babánál nem sikerült.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Nem tudom, természetesen szültem.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Csak 15:30-17:30 között lehet látogatni, a babát csak üvegajtón keresztül lehet megmutatni (apukának is!!) Mi kimehettünk a külső folyosóra a látogatókhoz, addig le kellett adni a babát az újszülött osztályra.

Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):

Ruhát adnak, pelenka, popsitörlő, popsikrém kell.

Hány ágyra jut egy zuhanyzó?

5

Van-e VIP szoba?

Van.

Ételek mennyisége, minősége: