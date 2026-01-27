Kilenc év után újra jégbe öltözött: ezrek lepték el a befagyott magyar tengert - Galéria

Az elmúlt napokban ritka, de annál látványosabb téli csoda bontakozott ki a Balaton partjainál: a tó vize vastag jégréteggé fagyott, és a magyar tenger újra megtelt élettel, csak épp nem kánikulában a hullámokon, hanem mínuszokban. 9 évet kellett várni arra, hogy csúszkálható legyen a Balaton, utoljára 2017 januárjában fagyott be teljesen a tó. Akkor a tél annyira kemény volt, hogy a magyar tenger egész felszínén összefüggő jégtakaró képződött és még a híres Balaton-átcsúszást is megrendezték, amikor több ezren csúszkáltak át a jégen a túlpartra. Idén is befagyott a tó, bár nem mindenhol. Ennek ellenére a legtöbb helyen biztonságosan szórakozhattak az odalátogatók, a jeges Balaton szerelmesei nem szenvedtek hiányt semmiben.
Lassan melegszik az idő, bár a február még tartogathat meglepetéseket. Erre a télre, vagyis a hóra és a befagyott vizekre 2017 óta kellett várni, vagyis kilenc éven át nem történt hasonló. Ami késik nem múlik, meg is kaptuk a havat és a jeget idén, hiszen kárpótolta a tél szerelmeseit Holle anyó és a Jégtündér is. A hideg időjárásnak köszönhetően több helyen is biztonságosan rá lehetett menni a tóra, így ezrek érkeztek, hogy élvezzék a téli szabadidős lehetőségeket. Az olvadás azonban elkerülhetetlen, nemsokára szívmelengető emlék lesz csupán a téli korcsolyázás.
A Balaton-parti települések valóságos téli fesztiválhangulatba kerültek, Balatonfüred, Siófok, Tihany és Keszthely megteltek turistákkal, akik az ország távoli pontjaiból is kíváncsian utaztak a magyar tengerhez. A jégre lépve mindenki megtalálhatta a maga kedvenc kikapcsolódási formáját: a korcsolyázók siklottak a tavon, a gyerekek szánkóval, jégcsúszkával űzték egymást, miközben a partot ellepték a szebbnél szebb fotókat készítő romantikus nézelődők.
A jégre családok és baráti társaságok is érkeztek, de profi jégzsonglőrök is megmutathatták, mi tudnak. Sokan hokiztak, mások jégvitorlázással próbálkoztak, ami igazán látványos élményt nyújtott a bámészkodóknak. A közösségi médiában pillanatok alatt elterjedtek a balatoni jégvilág képei, sokan rácsodálkoztak, milyen gyönyörű is a magyar tenger a téli ruhájában.
A rendőrség és a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelmeztettek a biztonság fontosságára: csak a kijelölt, megfelelő vastagságú jégre szabadott rámenni, és mindig érdemes volt társaságban lenni, hiszen az ördög nem alszik, és a Balaton nem egy medence, hanem élővíz. Több település kijelölt, felügyelt jégpályákat és korcsolyaterületeket alakított ki, hogy biztonságosan lehessen élvezni a téli örömöket. A következő napokban azonban enyhül az idő, így a jég lassan olvadni kezd. A hatóságok fel is hívták a figyelmet arra, hogy már tilos rámerészkedni a Balaton jegére. A jeges Balaton azonban nemcsak a gyerekkor nosztalgiáját hozta vissza, hanem a közösség és az egyszerű örömök fontosságát is felidézte. Az emberek újra felfedezték, hogy a Balaton nemcsak nyáron, hanem télen is a magyarok egyik legkülönlegesebb találkozóhelye.
Nézd meg a jeges Balatonról készült idei képeket!
