Várhatóan több vakcinából is választhatunk majd

Hatalmas a verseny a nemzetközi gyártók koronavírus elleni oltóanyagai között, ezzel pedig az egész emberiség csak nyerhet, hiszen rekordidő alatt készülnek el a világjárvány ellen védettséget nyújtó készítmények.

A hatékonyság mellett a biztonság is elsődleges nemcsak a gyártók, de a velük szerződő országok számára is. A Ripost összeszedte az eddigi információkat.

– Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján csak az illetékes hatóságok által megvizsgált és engedélyezett oltóanyagot lehet beadni. Világos eljárásrend alapján vizsgálják meg a mintákat és döntenek arról, hogy használható-e az adott vakcina Magyarországon vagy sem – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Orbán Viktor pedig bejelentette: a koronavírus elleni oltóanyag ingyenes és önkéntes alapú lesz, azt is mondta: a vakcina belátható közelségben van, és a járványhelyzet megoldásában csak ez tud segíteni.

Hazánk tárgyalásokat folytat több keleti vakcinagyártóval, ugyanakkor az EU-ból is érkezhetnek oltóanyagok, mivel az unió több gyártóval is megállapodást kötött, melyek ígéretes hatékonyságú oltóanyagai a következő hetekben kaphatják meg az európai forgalmazásukhoz szükséges jóváhagyást. Ezekből érkezhet előbb vizsgálatra, majd a magyarországi jóváhagyást követően oltásra is több millió adag vakcina.







© AFP

Moderna

A héten írt alá 160 millió darabos megrendelést az EU az amerikai céggel, amennyiben a nanotechnológiás oltóanyaguk biztonságosnak és hatékonynak bizonyul. A cég bejelentette, tesztelései során 94,5 százalékos hatékonyságot ért el. Mínusz 20 fokon lehet tárolni, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.







© AFP

Pfizer–BioNTech

Az amerikai–német céggel első körben 200 millió, majd további 100 millió oltóanyagra szerződött le az Európai Unió. A végső tesztadatok alapján 95 százalékos hatékonyságú a Karikó Katalin és Drew Weissman szabadalmán alapuló technológiával készült oltóanyag, melyet mínusz 70–80 fok között kell tárolni.







© AFP

AstraZeneca–Oxford Egyetem

A legyengített csimpánz-influenzavíruson alapuló oltóanyagból 300, majd további 100 millió adagot rendelt az EU. A 70 százalékos hatékonyságú szer előnyei között említik a szakemberek a 2,21 angol font (1000 forint) körüli árát és azt, hogy sima hűtőben tárolható, így könnyű szállítani, raktározni.







© AFP

Szputnyik V.

Az orosz oltóanyagminta már megérekzett Magyarországra, hamarosan megkezdődnek a vakcina hazai vizsgálatai is. Időközben felmerült, hogy a készítményt akár Magyarországon is gyárthatják, ennek feltételeit vizsgálják. Az orosz gyártó a közelmúltban benyújtotta az Egészségügyi Világszervezethez a Covid–19 ellen kifejlesztett vakcinája tanúsítási kérelmét.







© AFP

Sinovac, CanSinoBIO, Sinopharm

A három kínai gyártóval is komoly tárgyalásokat folytat a magyar kormány. Ha az oltóanyagok megfelelnek a szigorú magyarországi ellenőrzéseknek, hatékonynak és biztonságosnak bizonyulnak, akkor a következő hónapokban 500 000-1 000 000 darab vakcina érkezhet a Távol-Keletről hazánkba.