Valami különlegeset sütne idén? Íme, a legjobb karácsonyi pudingok: Mary Berry a csokikrémre, Jamie Oliver a rozmaringra, Nigella az alkoholra esküszik - Videó

Aki látott már karácsony környékén akár csak pár percet is bármely főzőműsorból a tévében, egészen biztosan találkozott már az angolok ünnepi pudingjával, ami még csak nyomokban sem hasonlít arra az édességre, amit mi pudingnak nevezünk, mégis megéri elkészíteni, mert isteni finom.

Az angolok pudingja tulajdonképpen egy gőzölt felfújt, aminek a hosszú gőzölés eredményeképpen lesz mégis olyan kérmes állaga, mint az általunk ismert pudingnak.

A hagyomány szerint a britek a karácsonyi pudingot december 25-én fogyasztják, rengeteg aszalt gyümölccsel gazdagítják. Mint ilyen, drága édességnek számít arrafelé is, régen épp ezért csak a gazdagok fogyasztották, ma már azért mindenki megengedheti magának ezt a desszertet. Leggyakrabban 13 hozzávalóból készül: utalva Jézusra és a 12 apostolra.

A hagyomány szerint a tésztát a család minden tagjának meg kell kevernie: csukott szemmel és keletről nyugati irányba, közben pedig kívánni kell valamit. A sütit magyalággal díszítik, majd leöntik brandyvel, amit meggyújtanak, hogy elűzzék az ártó szellemeket.

De nézzük, hogy is készül ez az arrafelé hagyományos, nekünk még kissé idegen édesség. Mary Berrytől egy tömör csokis csodát mutatunk, Jamie Oliver a nagymamája receptjét süti-főzi meg újra és újra, Nigella Lawson pedig a tökéletes „felnőtt” pudingot kínálja ilyenkor rengeteg alkohollal.

MARY BERRY

Csokikrémes gőzölt puding







Mary Berry édessége a legegyszerűbb, de így is négy óra elkészíteni © BBC

Ez a puding nem mondható a leghagyományosabb karácsonyi desszertnek Angliában sem, hiszen nincs tele aszalt gyümölcsökkel, de így is nagyon gazdag, igazi ünnepi édesség. Mary mindig ezt készíti, ugyanis a férje csokifüggő, és ki is kapna otthon, ha nem lenne a karácsonyi asztalon valamilyen csokoládés finomság.

Elkészítési idő: 4 óra

Nehézségi fok: ***

Hozzávalók:

A felfújthoz:

125 g sütőzsír vagy puha vaj, plusz extra a forma kikenéséhez * 125 g porcukor * 2 nagy tojás * 100 g sütőporos liszt * 25 g kakaópor, szitálva * 1 teáskanál vanília kivonat

A csokoládé szószhoz:

150 ml zsíros tej * 150 ml tejszín * 300 g étcsokoládé, darabokra törve * 1 teáskanál vanília kivonat

Elkészítés:

A tészta összetevőit egy nagy tálban, habverővel keverje simára. A pudingforma aljára tegyen egy darab sütőpapírt, a többi részt vajazza ki és tegye bele a masszát. Fedje le alufóliával és helyezze egy lábosba, aminek az aljára tegyen egy fém rácsot (ha nincs megfelelő, több réteg alufóliából is hajtogathat távtartót). Erre azért van szükség, hogy a felfújt ne érintkezzen közvetlenül a lábos aljával, ekkor ugyanis oda fog égni. Szintén alufóliából hajtogasson egy nagy hurkot, amivel majd ki tudja emelni a pudingformát a forró edényből. Töltse fel az edényt forrásban lévő vízzel a forma háromnegyedéig, majd fedje le a lábost. Lassú tűzön 1,5 órán keresztül főzze. A szószhoz forralja fel a tejet és a tejszínt, majd öntse a csokoládéra. Ízesítse a vaníliakivonattal. Borítsa ki a felfújtat egy nagy tálra, aminek pereme is van, hogy ne folyjon majd le róla a szósz. Langyosan tálalja, de napokig is eláll puhán.

A pudingkészítés csak elsőre tűnik bonyolultnak, de ebben a videóban megnézheti, hogyan is készül. Ugyan angolul van, nem kell hozzá különösebb nyelvismeret, hogy megértse a lényeget. Érdemes rá vetni egy pillantást a csomagolás technikájának ellesése miatt, különösen, ha először készíti.

JAMIE OLIVER

Lángoló rozmaringos puding







Bourbon lángol Jamie Oliver pudingjának tetején © jamieoliver.com

Elkészítési idő: 4,5 óra

Nehézségi fok: ****

Hozzávalók: sózatlan vaj a forma kikenéséhez * 150 g magozott datolya * 150 g szárított sárgabarack * 150 g pekándió * 75 g kandírozott gyömbér * 1 kis szál friss rozmaring * 150 g szárított áfonya * 150 g mazsola * 150 g zsír * 150 g sima liszt * 75 g friss zsemlemorzsa * 200 ml félzsíros tej * 1 nagy tojás * 1 klementin reszelt héja és leve * nádcukorból készült szirup (Golden Syrup) vagy kukoricaszirup * hordós érlelésű Bourbon







Jamie Oliver a nagymamája kedvencét készíti el karácsonykor © AFP

Elkészítés:

A datolyát konyhai robotgéppel pépesítse, a pekándiót, a rozmaringleveleket és a többi aszalt gyümölcsöt késsel vágja apróra. Öntse egy nagy tálba és a többi hozzávalóval keverje össze a sűrű masszát. A pudingformát vajazza ki, töltse bele a tésztát, majd fedje le egy réteg zsírpapírral és két réteg alufóliával, majd kötözze le spárgával. Ültesse a tálat egy nagy lábosba és öntse fel forró vízzel a tál feléig. Négy órán át forralja lefedve a pudingot, közben rendszeresen ellenőrizze, hogy nem párolgott-e el a víz. Ha elkészült, még melegen fordítsa ki az édességet. A tálaláskor öntse le kevés Bourbonnal és gyújtsa meg.

Jamie tippje: ez a puding előre is elkészíthető, a tálalás napján pedig visszatéve a formába egy óra gőzöléssel újramelegíthető. Ha pedig marad belőle, a brit sztárszakács azt javasolja, hogy hidegen, sajttal fogyassza.

NIGELLA LAWSON

Klasszikus alkoholos karácsonyi puding







Nigella pudingra a rengeteg alkohol miatt csak felnőtteknek ajánlott © Daily Mail

Elkészítési idő: 5,5 óra

Nehézségi fok: ****

Hozzávalók: 150g ribizli * 150g mazsola * 150g aszalt szilva darabolva * 175 ml Pedro Ximénez sherry vagy gyümölcspálinka * 100 g sima liszt * 125 g zsemlemorzsa * 150 g zsír * 150 g barnacukor * 1 kk őrölt fahéj * ¼ kk őrölt szegfűszeg * 1 kk sütőpor * 1 citrom reszelt héja * 3 tojás * 1 közepes főzőalma, hámozva és reszelve * 2 ek méz * Egy ág magyal a díszítéshez * 125 ml vodka a puding lángjához * Tojáslikőr







Nigella Lawson tudja, mi kell karácsonykor: alkohol és cukor! © AFP

Elkészítés:

A ribizlit, a mazsolát és az aszalt szilvát leöntjük az alkohollal és egy éjszakán át hagyjuk állni, de az a legjobb, ha az egy hetet sem sajnáljuk a gyümölcsöktől. Áztatás után az alkohollal együtt keverje bele a többi hozzávalóba a gyümölcsöket. Tegye a masszát a kivajazott pudingformába, simítsa el és fedje le egy réteg zsírpapírral és két réteg alufóliával, majd kötözze le. Tegye a tálat egy nagy lábosba, majd félig engedje fel vízzel. Öt órán keresztül gőzölje, közben ellenőrizze, hogy nem párolgott-e el a víz. Tálaláskor melegítse meg a vodkát, a lábosban gyújtsa meg és úgy öntse a pudingra a vendégek előtt. Sűrű tojáslikőrrel tálalja.