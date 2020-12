Tündérszépek - Miniszter asszonynak készül Liliána

A húszéves budapesti Magda Liliána a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen politológiát tanul a politika tudományok szakon, és emellett értékesítőként dolgozik egy ételkiszállító cégnél.

Azért választottam ezt az iskolát, mert a célom, hogy egyszer miniszter asszony legyek, de ha nem sikerül, akkor is a politikai életben, a Külügyminisztériumban szeretnék elhelyezkedni. Öt nyelven beszélek: spanyolul, angolul, portugálul, olaszul és franciául. Ezt a nyelvkészséget édesanyámtól örököltem, ahogy az alakomat is. Az iskolával volt alkalmam eljutni Barcelonába, de jártam már Erdélyben és nyaraltunk Olaszországban.







© Knap Zoltán/Bors

Liliána nő létére kemény, férfias sportot választott.

16 évesen mentem el bokszolni, és három évig űztem. Szerettem volna a felesleges energiámat valahogy levezetni. A véletlen egy nyílt sportnapon úgy hozta, hogy találkoztam a tizenegyszeres magyar bajnok, Káté Gyulával. Két évig versenyeztem, mérkőztem magyar bajnokságon, budapesti kupán. Ha véget ér a vírushelyzet, szeretnék visszatérni a ringbe. Ma­gabiztosságot ad. Dolgoztam nyáron Siófokon az éjszakában pultosként és felszolgálóként, és jó érzés volt annak a tudatában lenni, hogy a pimaszság ellen van „fegyverem”. És nem félek az utcán sem.

Liliána tizenegy éves korában már eldöntötte, hogy indulni fog szépségversenyen.







© Archív

– Néztem a televízióban egy verseny résztvevőinek a bemutatkozását, és akkor határoztam el, hogy egy napon én is ott szeretnék lenni, megmutatni magam. Ennek most jött el az ideje. A szüleim, a párom és a közeli barátaim már tudják, hogy jelentkeztem. Elégedett vagyok magammal, az alakommal, a számmal és a szememmel. Az utóbbi kék, de ha mérges vagyok, akkor zöldre vált. Amikor a barátom meglátott kisminkelve, egy kicsit meg is ijedt, hogy így el fognak rabolni.

