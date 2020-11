Többévnyi vita után kibékült Majka és Czutor Zoli

Hosszú ideje ment már az adok-kapok a rapper és az énekes között. A Ripost megtudta, a két szókimondó zenész elásta a csatabárdot.

Hosszú ideje ment már az adok-kapok a rapper és az énekes között. A Ripost megtudta, a két szókimondó zenész elásta a csatabárdot.

Évekig harcolt és vitatkozott egymással Majka és Czutor Zoli. Legutóbb tavasszal csaptak össze, ami futótűzként szántotta végig az internetet. Igazi heves veszekedés lett a vége, miután ismét más volt a véleményük. Azt még a zenészek is találgatják, mi volt a konfliktusuk forrása, a Belmondo énekese szerint mindketten erős személyiségek és szókimondóak, talán ezek a tulajdonságok is nagyrészt közrejátszottak abban, hogy nem volt felhőtlen a viszonyuk. Most a világjárvány közepette sikerült megbeszélniük a nézeteltéré­seiket – tudta meg a Ripost.







© Ripost

– Az utóbbi napokban elég sokat beszéltünk és leveleztünk. Kísérteties párhuzamok voltak kettőnk betegsége között. Családilag és egyénileg is pontosan ugyanúgy zajlott le az egész. Mindkettőnknek közepesen bizonytalan tüneteink voltak, de elmentünk orvoshoz. Mindkettőnknek mondták, hogy milyen jól tettük, hiszen a tüdő-CT kimutatta, elég súlyos kétoldali tüdőgyulladásunk van, ami pár napos kórházi kezelést igényelt. Azt érzem, hogy a sorsközösség hozott össze bennünket – mondta el a Ripostnak Czutor Zoli, aki elmesélte, Majka kereste fel őt telefonon, miután megfertőződött a koronavírussal.

Zoli nem tagadja, nagyon jólesett neki, hogy a rapper felkereste őt, aminek köszönhetően pontot tettek a sok­éves viszály végére.

– Küldött egy üzenetet, amiben reálisan leírta, mi az, ami kettőnk között történt. Mi lehetett a probléma: a hiúság, az önzés vagy az, hogy fennhordjuk az orrunkat? És az, hogy ezekből egyikünk sem engedett. Tulajdonképpen a közös élmény alázatra kényszerített bennünket. Meg is köszöntem neki, hogy elsőként lépte meg. Persze erre már azonnal elkezdett a saját stílusában válaszolni: csak nem gondolod, hogy átadom az elsőséget – válaszolta viccesen.

– Nyilván elröhögtük az egészet, ez már egy teljesen más ízű csipkelődés volt – fogalmazott a zenész, aki megsúgta, már megbeszéltek egy közös találkozót is.

– Ez az egyetlen haszna van ennek a rohadt vírusnak, hogy megbékéltünk egymással. Meg is beszéltük, hogy ha jobban leszünk és lejár a karantén, akkor összefutunk egy személyes találkozóra – tette még hozzá a Belmondo énekese.