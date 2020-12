Szörnyű tragédia! Biztonsági kamera rögzítette, ahogy ikertesója után halt egy kétéves fiú - 18+

Utolsó erejéig küzdött az életben maradásért a kétéves ikerpár.

Belefulladt a család medencéjébe egy kétéves ikerpár. Az egyik fiú beleesett a vízbe, testvére ki akarta menteni, de mindketten meghaltak.

The twins

A pair of twin toddlers have tragically died in a really horrific manner in South Africa.

The twins both died after one fell into a family swimming pool, and the other tried to save him, it has been reported.

A rendőrség nyomozást indított a kis Sebastian és Ethan halálának az ügyében, akiket a dél-afrikai Durbanban található otthonuk medencéjében találtak meg holtan. A kiérkező mentők ugyan még próbálták újraéleszteni őket, de az életüket már nem sikerült megmenteni.

A fiúk nagyapja, Ivan Ikes azt mondta, a unokáira éppen dadus vigyázott, amikor a szörnyű tragédia történt. Kiszöktek a házból, és kinyitották a kaput, ami a medencéhez vezetett.

Az esetet a ház biztonsági kamerája is rögzítette. A helyi média szerint a kapu kinyitása után az egyik fiú beleesett a medencébe. Testvére előbb mutatta neki, hogy jöjjön ki, majd utána ugrott, hogy kimentse. Végül azonban egyikük sem tudott kimászni a medencéből, egy ideig még a tisztítóberendezésbe kapaszkodtak, ám amikor elfogyott az erejük, belefulladtak a vízbe.

