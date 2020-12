„Szeretlek, drága egyetlenem” – ezek voltak a koronavírusban meghalt borsodi háziorvos utolsó szavai – videó

Dr. Szabó Győző víg kedélyű, tettre kész ember hírében állt. Az általa ellátott települések városházáin fekete lobogó jelzi, hogy elvesztettek valakit, akit mindenki oly nagyra becsült. Szabó doktor a betegeiért élt, ám a koronavírus nem válogat, magával ragadta a köztiszteletben álló orvost.„Nagyon szeretlek, drága egyetlenem!”

Feketébe öltözött asszony nyitott ajtót a doktor bánrévei otthonánál, Szabó Győző élettársa, Zita kisírt szemekkel beszélt párjáról.







Dr. Szabó Győző évtizedek óta látta el a három község betegeit, akik a szívükbe zárták jótevőjüket © Végh István/Bors

Győző köhögött, nem érezte jól magát, kedden reggel kihívtam a mentőt. Megcsinálták a gyorstesztet és bevitték a kórházba. Ő érzett szagokat, én nem éreztem, én is elkaptam a vírust és karanténban voltam. Már megvan a felszabadító határozatom, de még nem vagyok túl jól – mondta az asszony, majd amikor az utolsó pillanatokról beszélt, könnybe lábadt a szeme. – Írtunk egymásnak, az utolsó szavai azok voltak, hogy „nagyon szeretlek, drága egyetlenem”. Másnap már nem tudtunk beszélni sem, mert altatták, nyugtatták, úgy gondolom, hogy lélegeztetőgépre is tehették. Én is egészségügyis vagyok, Miskolcon, a megyei kórházban dolgozom, három éve élünk együtt, még nagyon sok tervünk volt. Győzőnek három gyermeke van, közülük a legidősebb is édesapja hivatását választotta, doktornő. Számomra Győző a legjobb ember a világon, akit nagyon szeretek. Győző komolyan vette a koronavírust, a védekezésben mindent megtettünk, hogy el ne kapjuk, nem volt alapbetegsége sem. Mégis ez lett a vége.







Az elhunyt orvos élettársa, Zita sírva beszélt arról, hogy tele voltak még tervekkel. Az asszony is elkapta a koronavírust, de kigyógyult a betegségből © Végh István/Bors

Lelkiismeretesen végezte a munkáját

A doktort három település gyászolja, a Sajópüspökin lakó Ilona a Borsnak könnyeit visszafojtva beszélt megmentőjéről.

Évek óta szenvedek különféle krónikus betegségekben, és nem egyszer előfordult, hogy a doktor úr vett észre rajtam olyan tüneteket, melyek súlyosabb betegségekhez vezethettek volna. Megesett, hogy én már távozni készültem a vérnyomásmérés után, de ő még utánam szólt, hogy azonnal menjek vissza, mert a lelkiismerete megnyugtatása végett szeretné rámkötözni az EKG-t. Bizony igaza volt, mert kiderült, hogy a szívemmel nincs minden rendben – mondta megrendülten Ilona. Hozzátette: meggyőződése, hogy az orvosról mindenki csak jót tud mondani.







Az orvosi rendelő mellett mécsesek jelzik a helybéliek gyászát © Végh István/Bors

Saját pénzéből adott gyógyszerre

Az ugyancsak Sajópüspökin élő Károly azt is elmesélte lapunknak, hogy többször is előfordult, hogy Szabó doktor a saját pénzéből adott a betegeinek, hogy ki tudják váltani a gyógyszereiket.

– A doktor úr ugyanazt vallotta a hivatásáról, mint Batthiány Strattmann László, a szegények orvosa. Igazán megérdemelné, hogy szentté avassák – szögezte le Károly. Dr. Szabó Győző rendelője előtt mécsesek világítanak. Az épület felújításán jelenleg munkások serénykednek. Egyikük, István ugyancsak megtörten nyilatkozott lapunknak: – Győző az egyik legjobb ba­rátom volt. Szinte egymás szomszédságában laktunk, néhány évvel ezelőtt engem kért meg, hogy fessem ki a házát. Pár hete beszélgettünk utoljára, és a rá jellemző módon, tréfásan kritizálta a munkánkat. Nem csak a saját munkájában volt maximalista, hanem azt is fontosnak tartotta, hogy a rendelő makulátlan állapotban legyen.