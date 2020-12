Szentkirályi Alexandra: Válasszuk karácsonykor is a hazait!

A kormányszóvivő mindenkit arra biztat, hogy hazait vásároljon karácsonykor is.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mindenkit arra biztat Facebook-oldalán: karácsonykor hazai termékeket válasszon, aki csak teheti!

„A szép képeslapok, a kedves telefonhívások mellett egy személyre szóló ajándéknak most még egy fontos üzenete lehet: az, hogy odafigyelünk egymásra. Hiszen idén karácsonykor magyar termékek vásárlásával nem csak szeretteinknek, de a magyar vállalkozóknak is elmondhatjuk, hogy számíthatnak ránk. A magyar termékek egyediek és szépek, az élelmiszerek pedig nemcsak ízletesek és frissek, de hozzájárulnak a gasztronómiai kultúránk, és a gazdálkodási hagyományaink fennmaradásához is. Menjünk el a hazai termékeket árusító üzletekbe, menjünk ki a piacokra és keressük a hazai termelők portékáit. Nagy István miniszter úrral arra biztatunk mindenkit, hogy aki teheti, karácsonykor is válassza a hazait!„ – fogalmazott a kormányszóvivő.