Saját gyerekpornóját árulta pénzért a népszerű videós lány

Túlzásba vitte a pénzhajhászást és rajongói megtévesztését egy népszerű amerikai videós. A több mint 3,5 millió Youtube-, valamint több mint 4 millió Instagram-követővel rendelező influencer, Gabi DeMartino ugyanis napokon keresztül azzal hergelte a közönségét, hogy havi előfizetéses alapon működő OnlyFans oldalán elérhető lesz egy meztelen videó róla, amit természetesen pénzért bárki megvásárolhat.

Ám Gabi az oldalára végül egy olyan, 35 másodperces videót töltött fel, amin ő maga szaladgál három éves kislányként, anyaszült meztelenül. azaz gyakorlatilag saját gyermekpornójával kereskedett oldalán.

A Grammy-díjas énekesnő, Ariana Grande egyik klipjében is szereplő DeMartinora olyan népharag zúdult a valóban felháborító és érthetetlen tette után (főleg, hogy a videónak azt a címet adta, hogy „Nem veszem fel a bugyimat”) , hogy kénytelen volt egy közleményben nyilvánosan is bocsánatot kérni, az OnlyFans-oldalát pedig a videójával együtt törölték.

Sajnálom, nem gondoltam át ezt az egészet rendesen, elnézést kérek. A videó már nem elérhető, őszintén sajnálom, ami történt, nagyon rosszul jött ki a történet

– áll a 25 éves influencer közleményében, aki egyébként a gyermekpornónak minősíthető felvételért 3 dollárt (nagyjából 900 forintot) kért a feliratkozóitól.

DeMartinot nem csak rajongói, hanem videós kollégái is betámadták, többek szerint a lánynak egy időre pihenőt kellene fújnia, mert felelőtlen és jó dolgában már azt sem tudja, mivel fordítsa magára a figyelmet. Az OnlyFans illetékesei mellett az ügyről az FBI is értesült, miután a felnőttfilmesek szakszervezetének elnöke is bejelentést tett DeMartino gyomorforgató „reklámjáról”.

(via)