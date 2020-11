Pornósnak állt apa és anya: „Korábban nélkülöztünk, de most mindenünk megvan” - 18+ fotók

Több családtag kitagadta azt a szülőpárost, amely pornósnak állt. A korábban nélkülőző család azóta kiváló körülmények között él.

Bár egyes családtagok elítélik őket, mégis büszkék munkájukra a pornós szülők. Korábban szerény körülmények között éltek, de hivatásukkal annyi pénzt kerestek, hogy mára egy gyönyörű saját házban nevelik gyermekeiket, és bármit megvehetnek, amit csak akarnak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jess miller| millenial couple (@jess_mike_miller) által megosztott bejegyzés, Okt 30., 2020, időpont: 10:01 (PDT időzóna szerint)

Az angol pár, Jess és Mike Miller a tengerparti üdülőváros Southend-On-Sea-ben él, immár hét éve boldog házasságban. Pornós karrierjük kezdete is csaknem ekkora nyúlik vissza, ugyanis nászútjukon tértek be először egy szexboltba a hollandiai Amszterdamban.

szerintem ez vezettek minket oda, ahol most vagyunk

- idézi a The Sun Jess-t, aki a Channel 5 nevű tévécsatorna felnőtteknek szóló sorozatában mutatkozott be a férjével. A műsorban elmondták, hivatásuk miatt több családtag is megszakította velük a kapcsolatot.

Az egyikük azt mondta: „Nem akarom, hogy a gyerkek körül legyetek, nem akarok veletek beszélni”

- mondta a tévében Mike, miközben legújabb tetoválását készíttette el. Hozzátette, egy másik női családtag még az esküvőjükön is ott volt, de a munkájuk miatt már szóba sem nem áll velük. A férj kiemelte, nem hagyják abba a pornózást csak azért, mert valakinek nem tetszik, amit csinálnak. Sőt, büszkék az életükre.