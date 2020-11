Ötszázezret nyertek a Borssal Szásziék!

Nagy volt az öröm tegnap a vásárosnaményi Szászi házaspárnál: a Bors Aranyeső játékán 500 000 forintot nyertek. Nyertesek Szilvia és László 26 éve élnek boldog házasságban, de a tegnapi nap minden bizonnyal aranybetűkkel lesz beírva életük regényébe. A Bors Aranyeső játékán fél- millió forintot nyertek.







Igencsak jól indult a tegnapja Szilvinek és Lászlónak. A három darab négylevelű lóhere félmillió forintot ért a házaspárnak © Bors

– Előfizetői vagyunk a Borsnak, reggel 6-7 óra között hozza a postás – mesélte a Borsnak Szilvia.

– Miután a férjem elment dolgozni, kivettem a postaládából a lapot, és az első dolgom volt, hogy letépjem a matricát. Nem tagadom, meglepődtem a látványtól. Három négylevelű lóherét rejtett a matrica, hirtelen nem is tudtam, hogy micsoda szerencse ért. Gyorsan lefényképeztem a matricát és elküldtem a lányomnak, majd a fiamnak is. Mindketten azt mondták: anya, nyertünk! Nagy volt az öröm, és abban maradtunk, hogy Lacinak nem is mondjuk el, csak akkor, ha majd a munkából hazaért. De amikor a Borsból felhívtak, hogy eljönnének hozzánk, akkor mégiscsak felhívtam – magyarázta Szilvia.







© Bors

– Utoljára 20 éve volt ekkora szerencsénk, akkor a 6-os lottón az 5 találattal nyertünk 100 ezer forintot – idézte fel azt a pillanatot László.

– Engem a bulvár érdekel a legjobban, de szívesen olvasom a politikai cikkeket is. Nagyon szeretem a lapot – árulta el a férj. – Majd hozzátette, hogy még a főnöke is gratulált a szerencséjéhez. – Igenis, tudják meg az emberek, hogy van nagy nyeremény a Borsnál! Mi vagyunk a legjobb bizonyíték erre. Az újságot mindig a végén kezdem, mert a sport érdekel a legjobban, aztán jöhet az eleje – vette át a szót a feleség.









S, hogy mi­hez kezdenek az ölükbe pottyant félmillióval?