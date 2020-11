Öt bőrönddel akart Dubajba repülni a dögös nő - amikor belenéztek táskákba, azonnal kattant a bilincs

Előzetes letartóztatásban van az a 30 éves nő, aki öt megpakolt bőrönddel akart felszállni a Dubajba tartó repülőgépre. Azonban fennakadt a rostán, mert táskái olyan dolgot rejtettek, amire senki nem számított.

Looks like she got on the wrong flight... think she was trying to go to Vancouver...https://t.co/a1cK0u3hgA — Mortimer (@mortimer_1) November 6, 2020

A bőröndöket átvizsgáló határőrök ugyanis 1,9 millió font (755 millió Ft) készpénzt találtak nála. Ebben az évben pedig ilyen nagy fogás még soha nem volt az angliai Heathrow repülőtéren.

Tana Hanlon ellen eljárást indítottak, a bíróságon viszont tagadta bűnösségét. A tárgyaláson az is elhangzott, hogy a nőnek tudomása lehetett arról, hogy a pénz bűncselekményből származik.

Tana mellett egyébként egy másik, 28 éves nőt is letartóztattak az üggyel kapcsolatban, amelynek következő tárgyalását jövő év júliusában tartják majd.

(via)