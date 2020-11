Orbán Viktor: A vakcina a megoldás

A miniszterelnök szombaton kutatókkal egyeztetett a koronavírus-járványról. Részletesen beszéltek a vakcináról is.

Szombaton a tudósok és kutatók véleményét kérte ki Orbán Viktor. A megbeszélés után elmondta, részletesen átbeszélték a vakcina kérdését.

„A vakcina a megoldás. Most már belátható távolságban van. Ezt visszaigazolta a mai megbeszélés is. Jó esélyünk van arra, hogy európai, kínai és orosz vakcina is időben jusson Magyarországra, és megfelelő ellenőrzés után elérhetővé tegyük azok számára, akik önkéntesen be akarják magukat oltatni” – mondta a miniszterelnök.

Addig azonban hátra van még jó néhány hét, ezért fontos, hogy tisztában legyünk, mi történik körülöttünk, különösen fontos Ausztria, amely – ahogy fogalmazott – a mi laboratóriumunk. Elmondta, ma beszélt Sebastian Kurz osztrák kancellárral is. Azt is közölte, hogy hétfőn az Operatív Törzs ülésén további egészségügyi döntések várhatók.