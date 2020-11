Novák Katalin: A gyermekek biztonságának és egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása kiemelt feladatunk

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy szerető családban, közösségben és biztonságban nőjön fel, ehhez pedig a családok megerősítése szükséges - nyilatkozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken, a gyermekjogok világnapja alkalmából az MTI-nek.

Novák Katalin a Gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény elfogadásának 31. évfordulóján azt mondta, hogy napjainkban sok, korábban nem tapasztalt veszélynek vannak kitéve a gyermekek, legyen szó fizikai, lelki, vagy az újonnan megjelenő digitális veszélyekről. A gyermek érdeke, egészséges testi-lelki fejlődése, szerető családhoz való joga és ennek garantálása kiemelten fontos a kormánynak - hangsúlyozta.

Kiemelte: a gyermekek jó- és jóllétének feltétele az erős közösség. A kormány az elmúlt tíz évben a gyermeket nevelő családok megerősítéséért dolgozik, a családi adókedvezmény, az ingyenes tankönyvek, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkezés, a babaváró támogatás, az otthonteremtési program, a bölcsődeépítések, a családvédelmi akcióterv elemei, az Erzsébet-táborok hozzájárulnak, hogy Magyarországon jobb legyen gyereknek lenni - közölte.

A miniszter arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány a gyermekek jogaira is hangsúlyosabban hívja fel a figyelmet. A járvány és a vele járó korlátozó intézkedések befolyásolják a gyermekek egészségügyi és szociális, valamint családon belüli helyzetét, az oktatáshoz hozzáférés lehetőségét és a gyermekvédelmi rendszerek működését. A kormány ezért is gondoskodik a biztonságos köznevelésről a járványhelyzet idején - mondta.









Hozzátette: a kormány az egészség megőrzése mellett a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges tanulás feltételeit is garantálja.

Az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el a Gyermek jogairól szóló egyezményt (Convention on the Rights of the Child), az ENSZ egyik legszélesebb körben elfogadott és támogatott nemzetközi jogi dokumentumát. Magyarország 1990. március 19-én az elsők között csatlakozott az egyezményhez, amelyet az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdettek ki. Az egyezmény a gyermekeket is a felnőttekkel azonos jogokkal rendelkező jogalanynak tekinti, akiket az alapvető jogok mellett speciális, illetve többletjogok is megilletnek. A dokumentum a családot tartja a szükséges és természetes közegnek a gyermek harmonikus kibontakozásához és jóllétéhez.