Nem fogja elhinni: ez az árnyalat idén a karácsony legnépszerűbb színe

Sokan meg sem tudják különböztetni más színektől ezt az élénk árnyalatot.

A karácsonyi dekorban a tavalyi slágert, a klasszikus arany-piros párost felváltja a türkiz, míg a figurák terén idén a trópusi világ az igazán trendi. A flamingós motívum már korábban is előtérbe került, de idén több egzotikus madár is beröppen az ünnepi képbe.







Idén a türkiz a menő, minden mennyiségben © Shutterstock

Klasszikus helyett kreatív

– Bár a piros-arany színkombináció az örök klasszikus az adventi koszorúk és karácsonyi dekorációk terén, idén a lakberendezésben is most népszerű türkiz szín, ami leginkább dominál – árulta el Takács Dániel virágkötő, a 2018-as EuroSkills verseny harmadik helyezettje.

– Az aprócska figurák nemcsak az adventi koszorún népszerűek, de igazán szellemes kopogtatókkal is találkozhatunk. A flamingó már tavaly is megérkezett az ünnepi motívumok kínálatba, a trópusi világot idén a papagájok és pávák is képviselik. Nagyon népszerűek még a kutya- és macskafigurás karácsonyfadíszek is – folytatta.

Nálunk még mindig a régi a menő

Tagadhatatlan, hogy az extrémitás inkább külföldön jellemző, nálunk keresettebbek a hagyományos elemek . Míg sokan a klasszikus, megszokott színvilághoz ragaszkodnak, vannak, akik a virágkötőre bízzák a döntést, milyen adventi koszorút vagy díszítést készít a számukra.







Hát nem cuki egy flitteres papagáj a fán? © Shutterstock

– A türkiz szín hidegségét egy kis ezüsttel vagy arannyal lehet tompítani. Az esküvői szezon idei feltörekvője a műanyag monstera levél volt, ez most az ünnepi dekorban is megjelenik, arany verzióban. A ’90-esek évek gyorsmasniit és a műagyag díszeket, ha lehet, mellőzük, a szaténszalag sokkal szebben mutat, és elegáns lesz a hatás – hangsúlyozta a szakember.

Ha pedig feldíszítette flamingókkal és kutyusokkal a türkiz fát, itt azt is megtalálja, milyen az egészésges ebéd alternatív alapanyagokkal, itt pedig összegyűjtöttük a legszebb és legrondább karácsonyi dekorációkat: a piros-aranytól a legextémebb fákig.