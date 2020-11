Micsoda vigasz: elvesztette a feleségét, de 400 milliós házat nyert

Az 56 éves Ian Garrick teljes összeomlott, amikor öt éve elvesztette rákkal küzdő feleségét. Ám most, hogy egy jótékonysági sorsoláson egy 10 fontos (4000 Ft) tikettel 1 millió fontos (400 millió Ft) házat nyert, új életet kezdhet.

Az 56 éves Ian Garrick teljes összeomlott, amikor öt éve elvesztette rákkal küzdő feleségét. Ám most, hogy egy jótékonysági sorsoláson egy 10 fontos (4000 Ft) tikettel 1 millió fontos (400 millió Ft) házat nyert, új életet kezdhet.

A háromgyerekes édesapa a neten értesült a Teenage Cancer Trust jótékonysági kezdeményezéséről – amely a befolyt összegből a daganatos fiatalok ellátását segíti –, és gyorsan vásárolt is egy sorsjegyet. Nem is gondolta, hogy ezzel teljesen megváltozik az élete – számolt be a Daily Star.

– Holtpontra jutottunk a gyerekekkel, csak próbáltuk összetartani a családot a tragédia óta. Egy kis lendületre volt szükségünk, hogy új életet tudjunk kezdeni és ez most megtörtént – mondta Ian Garrick. – Még mindig nem tudom felfogni, hogy nyertem.

A 280 négyzetméteres manchesteri ingatlan négy háló- és fürdőszobás, egy hatalmas nappalival és modern konyhával. A kertje parkosított, és egy pezsgőfürdő is tartozik hozzá.

Természetesen a pénz önmagában nem gyógyír minden bánatra, problémára, de segít pozitívabban látni, és megbirkózni az élet kihívásaival – tette hozzá az özvegy.