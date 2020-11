Magyarországon gyárthatják a koronavírus elleni oltást

Amint lesz biztonságos vakcina, Magyarország az elsők között vásárolhat belőle, és már folynak a tárgyalások arról, hogy itt is gyárthassanak oltóanyagot. Az Operatív Törzs szakértők bevonásával vizsgálja meg az orosz és a kínai vakcinát, ha pedig azok valós védettséget jelentenek a vírussal szemben, akkor vásárolunk belőlük. Ezzel párhuzamosan ott vagyunk az EU oltóanyaglistáján is.







© MTI

Szijjártó Péter csütörtökön állapodott meg az oroszokkal, akik decemberben már elkezdik szállítani a kis mennyiségű oltóanyagot, hogy a magyarok el tudják kezdeni a klinikai tesztelést és az engedélyeztetést. Vélhetően január közepe körül pedig elkezdődik a nagy mennyiségű oltóanyag-szállítás is Oroszországból. Mint megtudtuk, nemcsak vásárlásról volt szó. Egy magyar oltóanyagot gyártó vállalat a közeljövőben fog egyeztetni az orosz féllel a kihelyezett gyártásról.

– Eddig influenza elleni oltóanyagot gyártott a cég, amely valószínűleg át fog állni Covid-vakcina-gyártásra – mondta el Szijjártó a karanténból bejelentkezve.

A három vakcina mindegyike a klinikai fázis hármas, vagyis végső fázisában tart. Dr. Rusvai Miklós virológus szerint, ha minden jól megy a klinikai teszteken, jövő év elején már van esély a lakosság beol­tására.

– Mindhárom vakcina ugyanazon az elven működik – magyarázta a Borsnak dr. Rusvai Miklós.







© MTI

– Léteznek ártalmatlan vírusok is. Minden ember szervezetében átlagosan 3,2 ilyen vírus található meg. Ezeket árva vírusoknak hívjuk, mert nem lehet hozzájuk betegséget társítani. Mindhárom vakcina az árva vírusokra épít – mutatott rá a virológus.

– A kutatók ismerik a koronavírus genetikai állományát, és ki tudják vágni ebből azt az egy gént, ami az ellenanyag termeléséért felelős fehérjét kódolja. Ezt a gént egyszerűen beleteszik egy ártalmatlan vírusba, ami a szaporodása során nem okoz betegséget az oltott emberekben, de az antitestek képződéséért felelős fehérjét is termeli, így amikor a szervezet találkozik a koronavírussal, már lesznek benne ellenanyagok – zárta a szakember.

A koronát és az influenzát is kimutatja a magyar gyorsteszt

Bár a vakcinára még kicsit várni kell, magyar kutatók több elképesztő ötlettel is segítik a koronavírus-járvány megfékezését. Nemrég elkészült például az egyik leggyorsabb koronavírus PCR-teszt, amely képes a Covid-19 mellett az influenzát is kimutatni. Akár két órán belül eredményt mutat, és egyszerre akár 384 mintát is képes elemezni. A magyar találmánynak köszönhetően kevesebb laboránsra van szükség a használatához, és a hibázás lehetősége is csökken, ugyanakkor ez a módszer növeli a tesztelési kapacitást is.