Lehet ezen a 2020-as éven sikítva nevetni is: például, ha előveszi a tavaly szilveszteri fogadalmait, mint ez az amerikai nő - Videó

Az év utolsó napja a legtöbbünknek a számadás napja is egyben: legalább fejben összeírjuk, mivel telt el az óév, mit várunk a következőtől. Sőt, sokan úgy hiszik, az év utolsó éjszakája alkalmas arra, hogy két pezsgőpukkanás közt olyan fogadalmakat tegyünk, amiket a jövő évben szeretnénk beteljesíteni. A legtöbben általános dolgokat fogadnak meg, mint például, hogy többet mozognak majd, egészségesebben táplálkoznak, többet utaznak, nyitottabbak lesznek az emberek felé vagy spórolnak. Aztán jön 2020 és összekuszálja a dolgokat.

Semmi különös, csak épp ilyen csacska hülyeségek szerepeltek Robyn Schall fogadalmai közt is, aki most, november közepén talált rá a saját listájára, amit gyorsan fel is olvasott a TikTok követőinek, vagyis pontosabban csak olvasta volna, hiszen úgy elkapta a röhögés, hogy alig bírta befejezni a mondatokat.

Hiába, 2020 tényleg egy egyedülálló év, de legalább van mire fogni, hogy idén sem sikerült fogyni, többet mozogni, utazni és spórolni és új barátokat sem lehetett most egykönnyen szerezni.