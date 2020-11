Koronavírus: Újabb vadpartikat leplezett le a rendőrség Párizsban

Tizenhat embert megbüntetett a francia rendőrség a Párizshoz közeli Joinville-le-Pont-ban egy illegális partin, amelyet ugyanabban a házban rendeztek, ahol egy héttel ezelőtt több mint háromszázan buliztak a koronavírus-járvány miatti lakhelyelhagyási és gyülekezési tilalom ellenére.

A rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a vadparti miatt ismételten a szomszédok riasztották vasárnap este a rendőrséget a fővárostól 12 kilométerre keletre található kertvárosban. Mire a rendőrök a helyszínre értek, a házban már csak 16 embert tartózkodott, akiket a karantén megsértése miatt a helyszínen pénzbírsággal sújtottak. A szabálysértők egy születésnapot ünnepeltek.

A település jobboldali polgármestere, Olivier Dosne, aki jelen volt a rendőri beavatkozáskor, elképedését fejezte ki amiatt, hogy ugyanabban a házban, ahol egy héttel ezelőtt oszlató gránátokkal és könnygázzal kergették szét a bulizókat, ismét rendezvény tarthattak. Elmondása szerint a ház belsejét éjszakai szórakozóhellyé alakították át. Jelezte azt is, hogy a rendőrség ezúttal teljesen lezárta a házat, még akkor is, ha magánterületről van szó.

November 14-én ugyanebben a házban több mint háromszázan buliztak, s az egyik előállított szervező koronavírustesztje pozitívnak bizonyult, ezért a rendőrség felhívásban kérte a résztvevőket, hogy sürgősen menjenek el szűrésre.

Az illegális vadparti miatt a ház tulajdonosa ellen mások életének szándékos veszélyeztetése és az egészségügyi rendkívüli állapot idején nyilvános hely szabálytalan nyitva tartása miatt emeltek vádat.







Illusztráció © Pixabay

Szombat este Párizs XIII. kerültében egy kiürített hangárban is vadpartit tartottak, mintegy háromszáz ember részvételével, de ott a rendőrség nem avatkozott be, miután nem érkezett lakossági panasz a hatóságokhoz, amelyek csak utólag értesültek a tiltott rendezvényről.

A BFM hírtelevízió tudósítása szerint az I want to break free elnevezésű bulira valóságos éjszakai szórakozóhellyé alakították át a hangárt, volt benne bárpult, DJ színpad hang- és fénytechnikával, valamint tánctér is. A közösségi oldalakra felkerült felvételek szerint a résztvevők az óvintézkedések betartása nélkül buliztak hajnalig.

"Úgy döntöttünk, hogy ellenállást hirdetünk, és felhívást teszünk közzé bulizásra, miután a fiataloknak nem maradt semmilyen lehetőségük arra, hogy együtt legyenek. Szörnyű hiányt élnek meg, megpróbálunk ezen enyhíteni a kockázatok ellenére" - mondta az egyik 27 éves szervező a hírtévében. "Tudjuk, hogy kell csinálni. Kevesebb mint két óra alatt bárhol létre tudunk hozni egy nagyon diszkrét bulit" - tette hozzá az illegális vadpartikat szervező csoport alapítója.

A részvételhez a háromszáz résztvevőnek először egy zárt Facebook-csoporthoz kellett csatlakoznia, majd egy internetes oldalon 15 eurót kellett befizetnie. A buli délutánján 6 órakor kaptak értesítést egy találkozási pontról, ahol egy férfi közölte velük a pontos helyszínt.

A szervezők egy év börtönbüntetéssel és 15 ezer eurós pénzbírsággal sújthatók mások életének veszélyeztetése miatt.

Az általános karantén október 30-i kihirdetése óta minden magánrendezvény tiltott Franciaországban. Jóllehet több száz fős bulik nagyon ritkák, és általában a rendőrség tudomására jutnak, a hírtelevízió szerint a 20-30 fős házibulik rendszeresek az erre a célra kibérelt lakásokban.