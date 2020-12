Kínos: lefeküdt öccse barátnőjével, azóta folyamatosan szexért zaklatja őt a lány

Az interneten kért segítséget egy 25 éves brit fiatal – nevezzük Jacknek –, aki nem tud mit kezdeni azzal a kínos helyzettel, amibe magát sodorta.

Jack ugyanis családi nyaralásukkor lefeküdt öccse 22 éves barátnőjével, aki azóta is félreérthetetlen üzenetekkel bombázza őt, és azt kéri tőle: ismételjék meg a légyottot.







Sőt, a lány aki egyébként személyi edzőként dolgozik, ennél is tovább ment:

szerelmet vallott párja testvérnek.

– Nagyon jót buliztunk a nyaralás utolsó estéjén, de az öcsém túl sokat ivott és kidőlt. A barátnője és én elindultunk egy utolsó italért. A tengerparton sétálunk, minden olyan romantikus volt, mi pedig részegek. Megcsókoltam és akkor megtörtént, lefeküdtünk egymással – vallotta be a Jack.







Azóta a lány folyamatosan titkos üzenetekkel zaklatja a fiút, sőt elhagyni is kész érte öccsét, amit eddig csak azért nem tett meg, hogy Jack közelében tudhassa magát. Többször is találkoztak titokban, a randik során pedig mindig az ágyban landoltak. Jack azonban nem akar egy nő miatt összeveszni testvérével, ám ő is vonzódik a csalfa lányhoz, így nem tudja mit tegyen.

– Nem bírom ki, hogy ne feküdjek le vele – zárta sorait Jack.

